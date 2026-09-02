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У наредним данима распуштање Скупштине: Ванредни избори у Србији 25. октобра

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02.09.2026 12:01

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Најновија, ударна вијест
Фото: ATV

Ванредни парламентарни избори у Србији биће одржани 25. октобра, тврди београдски портал "Курир".

Како закон налаже, у наредним данима биће распуштена Народна скупштина, на образложен приједлог Владе Србије, чиме ће се створити формални предуслов за изборе.

То ће истовремено означити и почетак државне кампање чији је законски рок од 45 до 60 дана.

Грађани Србије требало би да изађу на биралишта у недјељу 25. октобра, пише "Курир".

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Тагови :

избори

Ванредни избори у Србији

Србија

народна скупштина

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