У наредним данима распуштање Скупштине: Ванредни избори у Србији 25. октобра

Аутор:АТВ редакција
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Ванредни парламентарни избори у Србији биће одржани 25. октобра, тврди београдски портал "Курир".
Како закон налаже, у наредним данима биће распуштена Народна скупштина, на образложен приједлог Владе Србије, чиме ће се створити формални предуслов за изборе.
То ће истовремено означити и почетак државне кампање чији је законски рок од 45 до 60 дана.
Грађани Србије требало би да изађу на биралишта у недјељу 25. октобра, пише "Курир".
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