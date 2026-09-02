"Република Српска упркос притисцима реализује велике инвестиције"

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић рекао је да Република Српска реализују велике инвестиције упркос тврдњама да је изолована и да неће бити у могућности да исплаћује плате и пензије.
"Од тога да вам неко тврди да сте изоловани, да је Република Српска готова, да нећете исплатити плате и пензије, дођете у ситуацију да инвестиција рехабилитације пута Србац - Дервента, која је вриједна више од 30 милиона КМ, треба да прође незапажено, зато што су се сада појавили и неки који би да кажњавају", рекао је Минић новинарима у Српцу.
Он је нагласио да је управо због тога био ироничан када је говорио о "непознатом починиоцу" који је реализовао инвестицију вриједну више од 30 милиона КМ, односно изградио нову и савремену саобраћајницу дугу 41 километар.
"Тај непознати починилац и даље ради, гради још више од 350 километара путева у Републици Српској", истакао је Минић.
Он је поручио да грађани Републике Српске имају право да се радују успјесима и резултатима.
"Сви знамо на шта мислимо, али нећемо бити толико наивни да нас кажњавају. Република Српска је у огромном инвестиционом циклусу и, на понос свих нас, као људи имамо право да се радујемо сваком нашем успјеху", рекао је Минић, преноси Срна.
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