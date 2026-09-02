Холивудски глумац одушевио гестом фанове широм свијета

Аутор:АТВ редакција
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Холивудски глумац Брендан Фрејзер одушевио фанове широм свијета једним гестом.
Наиме, прослављени глумац је на једном догађају помогао једном од фанова око фотографисања, а што је изазвало одушевљење на друштвеним мрежама.
На видео снимку види се младић, који се мучио са мобилним телефоном како би га подесио за фотографисање и изабрао најбољи угао.
Фрејзер му је пришао и појаснио како да фотографише, а након тога је наравно, пао и селфи.
🚨 “EL TIPO ES LITERALMENTE UN TIPAZO” Brendan Fraser se tomó el tiempo para enseñarle a un fan cómo usar su celular para tomarse una selfie. pic.twitter.com/ryWW8SVAxw— Enséñame de Ciencia (@EnsedeCiencia) September 2, 2026
Брендан Фрејзер је америчко-канадски глумац, рођен 1968. године у Индијанаполису. Славу је стекао током 1990-их и 2000-их, а широј публици посебно је познат по улогама у филмовима „Мумија“, „Мумија се враћа“, „Путовање у средиште Земље“ и „Џорџ из џунгле“.
Послије периода мање присутности у Холивуду, Фрејзер је доживио велики повратак улогом у филму „Кит“ (The Whale) из 2022. године. За ту улогу освојио је Оскара за најбољег главног глумца, као и награду Critics' Choice и SAG награду у истој категорији.
Његов повратак на велика платна често се описује као један од најупечатљивијих повратака у Холивуду.
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