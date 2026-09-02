Драгана Мирковић открила шта је доживјела пред крај брака са Тонијем: ''Тешко ми је пало''

Аутор:АТВ редакција
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Драгана Мирковић развела се од бизнисмена Тонија Бијелића прије двије године, након 24 године заједничког живота.
Посљедњих неколико мјесеци брака за пјевачицу су били хаотични, а недавно је отворила душу, те рекла шта јој је представљало проблем.
- Први пут сам, припремајући тадашње концерте, била раздвојена од породице. Наравно, као и свака жена и мајка морам да признам да су ми највише недостајала дјеца, да се не лажемо - казала је Драгана прво.
- Била сам раздвојена од породице јер сам спремала концерт, имала састанке са продукцијом око тога како ће изгледати лед екрани, шта ће бити на њима и тако даље - испричала је потом Драгана.
Здравље
Зашто нам витамин Д недостаје чак и током љета?
- Дневно сам имала само пола сата да изађем на ручак. Нисам била у могућности да се враћам у породични дом. Свега два или три пута сам на два дана одлазила кући. Тешко ми је то пало. Био је то пакао за мене, али сам била свјесна да морам - додала је Мирковићева том приликом за "Еxтра ФМ".
Драгани су насљедници центар свијета.
- Они уживају, поносни су на маму, што је природно и нормално. Јако су пажљиви, шаљу ми поруке, питају ме да ли сам се уморила. Ја им кажем: "Дјецо, шта вам је, па знате своју мајку". Мама је стијена. Није све увијек лагано, али ја сам поносна на себе како издржавам - рекла је својевремено за "Премијеру" Драгана.
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