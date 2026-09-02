Митар Мирић поново у жижи јавности, сви причају о његовом новом изгледу

Аутор:АТВ редакција
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Пјевач Митар Мирић постао је главна тема на естради откако је група младих аутора направила свима познати видео снимак свадбе уз његову пјесму "Дотакни ме".
Митар је певајући свој хит снимао себе, показавши лице које је очито обраду кроз Инстаграм филтер што су сви схватили на позитиван начин, те је побрао симпатије читавог интернета.
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Свадба која је запалила регион: „Ово ни Кустурица не би склопио“
У прилог томе свједочи чињеница да је Митров снимак прослиједило својим пријатељима чак 50.000 људи.
Његов хит "Дотакни ме" налази се међу најтраженијим на Гениусу посебно након виралног снимка са једне свадбе која је одушевила регион.
Аутентична атмосфера, опуштени момци и енергија привукли су огромну пажњу јавности, па је снимак постао општи хит уз коментаре да ни Емир Кустурица ово не би могао боље да режира.
Mitar Mirić ista Jami pic.twitter.com/uwF3OIhcCr— Bambi (@Bambienc) September 1, 2026
Да ли је Митар користио филтер или можда филтер, не знамо, остављамо вам да посудите сами. Сигурни смо само у то да ћете након одгледаног видеа, засигурно пјевушити стихове Мирићевог хита.
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