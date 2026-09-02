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Митар Мирић поново у жижи јавности, сви причају о његовом новом изгледу

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02.09.2026 15:45

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Митар Мирић Дотакни ме видео снимак филтер филер
Фото: Instagram/printscreen

Пјевач Митар Мирић постао је главна тема на естради откако је група младих аутора направила свима познати видео снимак свадбе уз његову пјесму "Дотакни ме".

Митар је певајући свој хит снимао себе, показавши лице које је очито обраду кроз Инстаграм филтер што су сви схватили на позитиван начин, те је побрао симпатије читавог интернета.

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У прилог томе свједочи чињеница да је Митров снимак прослиједило својим пријатељима чак 50.000 људи.

Његов хит "Дотакни ме" налази се међу најтраженијим на Гениусу посебно након виралног снимка са једне свадбе која је одушевила регион.

Аутентична атмосфера, опуштени момци и енергија привукли су огромну пажњу јавности, па је снимак постао општи хит уз коментаре да ни Емир Кустурица ово не би могао боље да режира.

Да ли је Митар користио филтер или можда филтер, не знамо, остављамо вам да посудите сами. Сигурни смо само у то да ћете након одгледаног видеа, засигурно пјевушити стихове Мирићевог хита.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Митар Мирић

Пјевач

Дотакни ме

видео снимак

Инстаграм

пјесма

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