Пјевачица шокирала изјавама о проституцији на естради: 'Дође газда и пита колико кошташ'

Аутор:АТВ редакција
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Фолк пјевачица Гоца Божиновска прије извјесног времена говорила је о проституцији на естради, па је открила које су се пјевачице бавиле овим послом.
Током своје каријере суочавала се са непристојним понудама а сада је је испричала нека од својих непријатних искустава са наступа.
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Она је признала да зна ко су пјевачице које се баве овим послом, али и да се и сама током каријере на наступима суочавала са непристојним понудама.
Гоца Божиновска је испричала да јој је једном приликом газда локала у ком је пјевала нудио новац за интимне односе, након чега је побјеснила и више се тамо никада није вратила да пјева.
- Увијек је то било присутно, ми колеге смо знали између себе шта се дешава и ко се тиме бави. Ја одем на тезгу појави се неки газда и пита колико да ти дам, колико кошташ. Ја све мислим прича о тезги, а он као не него колико кошташ послије тезге. Ма марш бре, због тога сам толико тезги изгубила у животу. Раније се то крило, али ми смо увијек између себе знали која се тиме бави. Шта им вриједе те прљаве паре, одеш у два са два и то ти је то", искрена је била Божиновска.
Поред естрадног живота, пјевачица је прошла и кроз тешку драму у приватном животу јер ју је покојни супруг Зоран Шијан оставио због комшинице. Гоца и Горана су биле прве комшинице и другарице све до 1996. године, када је Шијан напустио њу и дјецу — ћерку Зорану и сина Мирослава (Мирка) управо због Горане.
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- Та жена ми је уништила породицу, цијели живот. Било је тешко, али не враћам се на старо. Одлучила сам да више не трошим вријеме и живце на непотребне ствари. Толико сам драгих и вољених људи који ми недостају изгубила, тако да неке ствари нису ни приближно болне као те. Могу само да кажем да она и ја нисмо у свађи и да је међу нама све океј. Шта је било, било је. Треба се радовати, а не туговати и враћати филм у прошлост. Увијек сам била толерантна и праштала, па тако и њој. Опростила сам, али нисам заборавила. Једно је сигурно, мој Зоран је био уз мене до краја", открила је пјевачица.
Након што је Зоран Шијан убијен, Гоца је у тренуцима туге и бриге за породицу рекла сину Злате Петровић да чува њеног сина Мирка. Данас, пјевачица истиче да се радује животу и да више не жели да се враћа у прошлост.
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