Нови детаљи о пожару у Бијељини: Све почело од сушаре, у гашењу учествује више од 100 радника пилане

Аутор:АТВ редакција
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Велики пожар на пилани "Рашевић" још није под контролом, на терену је комплетна ватрогасна екипа из Бијељине, као и испомоћ из Јање, Зворника, Угљевика, Лопара и Брчког, рекао је старјешина Ватрогасне јединице Бијељина Миле Спасојевић.
Како сазнаје ИнфоБијељина, на мјесту пожара је око 25 ватрогасаца из Бијељине, са осам возила. У помоћ су им прискочили и радници са цистернама “Комуналца”, припадници “Бијељина пута”.
Како јавља репортер ИнфоБијељине, штета на пилани је огромна.
Пламен, који се диже високо у ваздух, као и дим, видљиви су и са подручја која су удаљена од саме пилане.
Пожар је избио на објектима сушаре поред силоса и за сада се није проширио на објекте са машинама.
У гашењу учествује више од сто радника пилане, а на терену су и добровољци мјештани.
На лицу мјеста су били и власници пилана које су раније претрпјеле пожаре.
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