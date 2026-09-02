Logo

Драма у Бијељини: Велики пожар захватио пилану „Рашевић“

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
02.09.2026 19:21

Коментари:

0
Бијељина пилана пожар ватра гашење ватрогасци
Фото: ATV

Ватра је захватила велики дио пилане “Рашевић” у Бијељини, гдје је данас, у сриједу, 2. септембра, избио пожар, јавља репортер ИнфоБијељине.

Према сазнањима ИнфоБијељине, на терену су стигле нове ватрогасне екипе, тако да је сада на мјесту догађаја шест возила и десет ватрогасаца, али и цистерне бијељинског “Комуналца”.

За сада није познато шта је узрок пожара, а материјална штета је велика.

На терену надлежним екипама у гашењу пожара помажу и радници пилане.

Пламен, који се диже високо у ваздух, као и дим, видљиви су и са подручја која су удаљена од саме пилане.

(ИнфоБијељина)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Бијељина

пожар

Гори пилана “Рашевић”

Ватрогасци

гашење пожара

Коментари (0)

Више из рубрике

Теслић пожар велики шумски пожар ватрогасци гашење ватре

Градови и општине

Три шумска пожара у Теслићу изазвана громом

2 ч

0
Сазнајте све кључне информације о Љубиши Ћосићу, градоначелнику Источног Сарајева и функционеру СНСД-а. Проверите детаље из његове професионалне и политичке каријере.

Градови и општине

"Источно Сарајево добило прилику да се укључи у трогодишњи план сарадње са Санкт Петербургом"

4 ч

0
Новац, конвертибилне марке, званична валута Босне и Херцеговине

Градови и општине

Општина у Српској новчано подржала првачиће

5 ч

0
Требиње Република Српска

Градови и општине

Најтоплији август у посљедњих 90 година у Требињу: Сваки дан у мјесецу био тропски

5 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

20

14

Додик: Народна скупштина доноси коначну одлуку

20

10

Ријал опет пао, потребно више од 2,2 милиона за један долар

20

04

Купац се хтио руковати с роботом: Он га напао кунг фу потезима

19

57

Основци више неће смјети да користе вјештачку интелигенцију!

19

54

"Република Српска упркос притисцима реализује велике инвестиције"

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима