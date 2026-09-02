Драма у Бијељини: Велики пожар захватио пилану „Рашевић“

Аутор:АТВ редакција
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Ватра је захватила велики дио пилане “Рашевић” у Бијељини, гдје је данас, у сриједу, 2. септембра, избио пожар, јавља репортер ИнфоБијељине.
Према сазнањима ИнфоБијељине, на терену су стигле нове ватрогасне екипе, тако да је сада на мјесту догађаја шест возила и десет ватрогасаца, али и цистерне бијељинског “Комуналца”.
За сада није познато шта је узрок пожара, а материјална штета је велика.
На терену надлежним екипама у гашењу пожара помажу и радници пилане.
Пламен, који се диже високо у ваздух, као и дим, видљиви су и са подручја која су удаљена од саме пилане.
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