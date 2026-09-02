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Најтоплији август у посљедњих 90 година у Требињу: Сваки дан у мјесецу био тропски

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02.09.2026 14:31

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Требиње Република Српска
Фото: Pexel/Jocelyn Erskine-Kellie

Август 2026. године био је најтоплији у Требињу у протеклих 90 година, а сваки дан у том мјесецу био је тропски уз температуру ваздуха од 30 и више степени Целзијусових, изјавио је Предраг Паликућа из Метеоролошке станице у овом граду.

"Забиљежено је и 27 тропских ноћи, када се минимална температура ваздуха није спуштала испод 20 степени Целзијусових", навео је Паликућа.

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Паликућа је истакао да је средња мјесечна температура ваздуха у августу била 27,9 степени Целзијусових, а највиша од 39,2 степена Целзијусова измјерена је 7. августа, док је најнижа забиљежена 17. августа и била 19,1 степен.

Према његовим ријечима, од јуна до краја августа у Требињу је укупно забиљежено 77 тропских дана и 56 тропских ноћи.

"У јуну смо имали 18 тропских дана и 13 тропских ноћи, у јулу 28 тропских дана и 16 тропских ноћи, а у августу 31 тропски дан и 27 тропских ноћи", прецизирао је Паликућа.

Август је био и знатно сушнији од вишегодишњег просјека, а дефицит падавина за протеклих шест мјесеци је 50 одсто.

"Током августа пало је 23,5 литара кише по метру квадратном, и то током три кишна дана, док просјечна количина падавина за август, у периоду од 2000. до 2025. године, износи 67,5 литара", рекао је Паликућа

Најјачи удар вјетра током августа износио је 14,8 метара у секунди, а забиљежен је 18. августа.

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"Апсолутни максимум температуре за август у периоду од 2000. до 2026. године остаје 42,5 степени Целзијусових, измјерен 24. августа 2007. године. Најкишовитији август у том периоду био је 2023. године, када је пало 205 литара кише по метру квадратном", навео је Паликућа.

(Срна)

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Требиње

врућине

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метеоролог

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