Најтоплије љето у Француској од када постоји мјерење

Аутор:АТВ редакција
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Француска је забиљежила најтоплије и најсунчаније љето откако се воде евиденције 1900. године.
Према подацима националне метеоролошке службе "Метео Франс", максимална температура често је прелазила сезонски просјек за 4,8 степени.
Топлотни талас је преовладавао 53 дана - чешће него икада раније и далеко испред љета 2022. године, када су регистрована 33 врела дана.
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Штавише, количина падавина је била 40 одсто нижа него обично. Невиђена суша је у просјеку преовладавала широм земље, док је дуж обале забиљежена температура мора каква никада раније није регистрована.
Такође је било бројних шумских пожара невиђених размјера, које су погоршали климатски услови.
Више од 100.000 хектара је захваћено ватром, а 224.000 људи је морало бити евакуисано због великих шумских пожара на атлантској обали, подсјећа "Срна".
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