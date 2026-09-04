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Да ли сте међу њима? Ова три знака су највећи романтичари у хороскопу

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04.09.2026 09:55

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Момак и дјевојка леже загрљени.
Фото: Ron Lach/Pexels

Неки људи су више романтични, другима то није важно, али када је у питању астрологија правила су јасна!

Према тврдњама астролога, међу највећим романтичарима Зодијака посебно се издвајају три знака која љубав доживљавају сувише интензивно.

Рак

Ракови су веома емотивни и снажно доживљавају љубав. Када им се неко допадне, брзо почињу да размишљају о тој особи и замишљају заједничку будућност.

У вези им је најважнији осјећај блискости, сигурности и припадања. Када примијете да су емоције обостране, могу се веома брзо везати.

Особа коју воле често постаје њихов приоритет, а Рак ће учинити много да се партнер осјећа вољено, сигурно и посебно.

Рибе

Рибе су познате као једни од највећих сањара Зодијака, па не чуди што љубав заузима посебно мјесто у њиховом свијету.

Када неко успије да освоји њихово срце, препусте се емоцијама и почињу да замишљају романтичне сценарије. Понекад идеализују особу прије него што је довољно упознају, па се разочарају.

Њихова њежност и емпатија чине их посебно привлачним.

Вага

Ваге обожавају романтику, пажњу и лијепе тренутке удвоје. Привлаче их шарм, добра комуникација, флерт и осјећај да са неким могу да изграде складан однос.

Када им неко привуче пажњу, тешко одолијевају узбуђењу које доноси нова симпатија. Воле да се дописују, разговарају, излазе и уживају у свим ситницама које прате почетак љубавне приче.

Управо због своје потребе за хармонијом и блискошћу, Ваге се често сврставају међу најзаљубљивије знакове, пише Најжена.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Хороскоп

љубавни хороскоп

Љубавна веза

ljubavni horoskop

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