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Звијезде шаљу снажну попуту: Погледајте шта очекује ваш знак овог 3. августа

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03.09.2026 07:26

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Хороскоп
Фото: Pixabay/Maklay62

Дневни хороскоп за 3. август 2026. - посао, љубав и здравље.

Ован

Стрпљење је врлина док вас приземљена космичка енергија гура да радите марљивије. Постајете незаустављиви јер вас покреће жеља за успјехом. Ипак, ако не обратите пажњу на детаље, можда ћете морати поново да радите исти посао. Побједничка енергија и шарм олакшавају освајање симпатија околине, а у вези преузимате вођство и ослонац сте свом партнеру.

Бик

Одвојите вријеме за себе кроз опуштање и хобије који пријају вашем унутрашњем д‌јетету. Ако сте преоптерећени, ово је идеалан дан за опуштање уз исцјељујућу енергију која вам помаже да се вратите себи. Очекује вас романтична атмосфера и прилика да успоставите преко потребну равнотежу између дома и посла.

Близанци

Довођење ствари у ред биће у фокусу, јер сте изузетно посвећени обавезама и задацима које морате да завршите. Радите и напредујете, а енергија се полако стабилизује. Прихватите помоћ, тако ћете лакше пребродити заостале обавезе и савладаћете препреке уз подршку сарадника.

Рак

Овај период доноси пријатну енергију у вашу кућу партнерства и много смирености. Подршка космоса помаже вам да наставите борбу за своје снове, док се полако враћате у равнотежу. Пред вама је диван дан резервисан за најближе и повратак сопственом унутрашњем миру.

Лав

Промјена рутине радиће у вашу корист док анализирате своје свакодневне навике и откривате шта вам доноси истински мир. Фокус може бити на медитацији, јоги или записивању мисли, чиме се дубље повезујете са сопственим тијелом. У вези већ дуже траје напетост, али са новим осјећајем сигурности и ви сте спремнији да успјешно превазиђете овај изазов.

Д‌јевица

Очекује вас опуштајући дан у знаку снажне енергије повезивања са људима које волите. Уколико сте потискивали емоције, биће вам невјероватно ослобађајуће да се отворите некој повјерљивој особи. У романтичним односима осјетићете топлину и љубав, а можда ћете бити инспирисани да партнеру упутите најњежније ријечи.

Вага

Ваши дугорочни циљеви добијају нови импулс захваљујући важном познанству. Имате много обавеза данас, али и доста снаге да их све испуните. Потрудите се и да обавите неопходне припреме за наредни дан. Пробудите свог унутрашњег дизајнера и креативне идеје које се рађају усмјерите на уљепшавање свог дома.

Шкорпија

Пред вама је изузетно позитивно искуство испуњено дружењем и поновним повезивањем са пријатељима. Кратак бијег до омиљеног кафића или локалне књижаре унијеће инспирацију, док вас привлачност блиске околине мами на истраживање нових кутака. Повезаност са домом и породицом д‌јеловаће љековито, зато се данас фокусирајте искључиво на забаву.

Стријелац

Уколико сте се утишали, вријеме је да постанете изражајнији и посветите више љубави својим креативним пројектима који граде ваше самопоуздање. Космички утицаји вам показују ваш прави потенцијал и вриједност. Искористите подршку и посветите се усавршавању свог заната јер ће вам та посвећеност донијети огромну унутрашњу сигурност.

Јарац

Уз стабилизујућу енергију спремни сте да сагледате динамику и на послу и у свом дому. Успостављање баланса је кључно, посебно ако је сва ваша енергија била усмјерена на каријеру. Заштитите своје границе, организујте вријеме, али обавезно одвојите и доста мјеста за вама драге људе.

Водолија

Прилика је за одмор, пуњење батерија и фокусирање на дугорочне пројекте без обзира на мања кашњења. Све ће убрзо доћи на своје мјесто како се циклуси покрену. Сада имате идеалну прилику да поставите темеље, напишете нацрт и урадите темељан припремни посао прије него што пређете на завршне дораде. Обратите пажњу на исхрану, могући су проблеми са стомаком или таложењем вишка килограма.

Рибе

Универзум вам показује шта сте све постигли и научили током недавног периода дубоке рефлексије. Космичка енергија буди вашег унутрашњег визионара и даје вам храброст да не изгубите из вида своје снове. Уз јасну стратегију и прилагођен план, побједа је могућа на свим животним пољима док откривате потпуно нове слојеве сопствене снаге. Слободне Рибе очекује занимљив сусрет, преноси Мондо.ба.

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