Познат идентитет жене која се утопила у Уни

Аутор:АТВ редакција
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Туга је јуче обавила Босанску Крупу након вијести о прераној смрти Аиде Хотић.
Аида је трагично изгубила живот утапањем у ријеци Уни. Вијест о њеној смрти дубоко је потресла породицу, пријатеље и бројне Крупљане који се од ње опраштају с невјерицом и великом тугом.
Бројни пријатељи и познаници путем друштвених мрежа опраштају се од Аиде, присјећајући је се по лијепим тренуцима и упућујући ријечи подршке њеној породици у овим тешким тренуцима.
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