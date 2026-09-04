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Познат идентитет жене која се утопила у Уни

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04.09.2026 13:30

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Ријека Уна
Фото: Screenshot/Youtube

Туга је јуче обавила Босанску Крупу након вијести о прераној смрти Аиде Хотић.

Аида је трагично изгубила живот утапањем у ријеци Уни. Вијест о њеној смрти дубоко је потресла породицу, пријатеље и бројне Крупљане који се од ње опраштају с невјерицом и великом тугом.

Бројни пријатељи и познаници путем друштвених мрежа опраштају се од Аиде, присјећајући је се по лијепим тренуцима и упућујући ријечи подршке њеној породици у овим тешким тренуцима.

(Аваз)

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Тагови :

утапање

Ријека Уна

Босанска Крупа

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