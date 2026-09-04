Озваничен почетак кампање СНСД-а у Источном Новом Сарајеву

Аутор:Оља Остојић
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У Источном Новом Сарајеву данас је званично означен почетак предизборне кампање СНСД-а. Први предизборни плакат залијепљен је симболично испред канцеларије ОО СНСД Источно Ново Сарајево, чиме је и званично отворена кампања на подручју ове општине.
“СНСД креће по још једну побједу и ово је континуитет побиједа у Источном Новом Сарајеву. Све ове године кроз подршку становника општине јасно нам је показано да су политике СНСД-а политике које су прихватљиве за грађане општине Источно Ново Сарајево и града Источно Сарајево”, изјавио је кандидат за НСРС Јован Катић.
СНСД у ову кампању иде у два јасна и недјељива правца, а то су очување Републике Српске и континуитет добре сарадње између Владе Републике Српске и општине Источно Ново Сарајево.
“Идемо даље, циљ нам је да развијамо и повезујемо све остале општине нашег града, народни посланик је глас народа и битно је да се наш глас чује у Народној Скупштини Републике Српске”, рекла је кандидат за НСРС, Биљана Лаловић.
Предсједник Општинског одбора СНСД-а Љубиша Ћосић поручио је да СНСД никада није дијелио људе и да свих ових година од како су на власти све посматрају јединствено, без икаквих полтичких разлика.
“Без обзира што наши политички противници нама некада кажу да постоје неке разлике на којима ми инсистирамо, ми смо ипак фактор окупљања, фактор сигурности и фактор једниства”, рекао је Ћосић.
Општи избори одржаће се 4. октобра, а кандидатска листа СНСД-а у изборној јединици 8 броји 9 кандидата.
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