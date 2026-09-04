Поново активан крак пожара изнад Грабовица

Аутор:АТВ редакција
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Поново је активиран крак пожара на Зубачком платоу, на подручју села Грабовица.
Ситуација је тренутно под контролом, а на терену су Територијална ватрогасно-спасилачка јединица Требиње, ЈУ "Екологија и безбједност" Требиње, добровољна ватрогасна друштва, Ватрогасно друштво "Ластва" и Центар за газдовање кршом.
Према тренутним информацијама имовина људи није угрожена.
Екипе настављају са активностима на гашењу и локализацији пожара.
"Пожар у рејону села Власаче (Требињска брда) је у потпуности под контролом. Надлежне службе остају на терену, прате ситуацију и предузимају све потребне активности", саопштено је из требињског Штаба за ванредне ситуације.
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