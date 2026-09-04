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На гашењу пожара у Мркоњић Граду ангажован још један хеликоптер ОС БиХ

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04.09.2026 11:23

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Хеликоптер који носи ведро током гашења пожара из ваздуха, на позадини задимљеног неба у сумрак.
Фото: James Lee/Pexels

На подручју општине Мркоњић Град од данас је на гашењу пожара ангажован још један хеликоптер Оружаних снага БиХ, саопштено је из Министарства одбране у Савјету министара.

Угроженом становништву у рејону Невесиња од јуче помаже хеликоптер Оружаних снага БиХ, напомиње се у саопштењу.

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У обје општине Оружане снаге пружају помоћ у гашењу пожара и са копна.

У саопштењу се истиче да су, као и раније у кризним ситуацијама, и овај пут Оружане снаге показале да су незамјењив фактор приликом пружања помоћи угроженима у свим дијеловима земље.

Иако су по прописаним процедурама Оружане снаге БиХ посљедњи, односно четврти фактор приликом пружања подршке угроженима у случају природних катастрофа, ресурси Оружаних снага су увијек први на терену и дјелују све док постоји потреба, навели су из Министарства одбране.

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Оружане снаге са својим ресурсима мјесец дана непрекидно помажу угроженом становништву на заштити њихових живота и материјалних добара од љетних пожара, додаје се у саопштењу.

(Срна)

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Тагови :

Мркоњић Град

пожар

Хеликоптер

Оружане снаге БиХ

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