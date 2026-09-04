На гашењу пожара у Мркоњић Граду ангажован још један хеликоптер ОС БиХ

Аутор:АТВ редакција
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На подручју општине Мркоњић Град од данас је на гашењу пожара ангажован још један хеликоптер Оружаних снага БиХ, саопштено је из Министарства одбране у Савјету министара.
Угроженом становништву у рејону Невесиња од јуче помаже хеликоптер Оружаних снага БиХ, напомиње се у саопштењу.
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У обје општине Оружане снаге пружају помоћ у гашењу пожара и са копна.
У саопштењу се истиче да су, као и раније у кризним ситуацијама, и овај пут Оружане снаге показале да су незамјењив фактор приликом пружања помоћи угроженима у свим дијеловима земље.
Иако су по прописаним процедурама Оружане снаге БиХ посљедњи, односно четврти фактор приликом пружања подршке угроженима у случају природних катастрофа, ресурси Оружаних снага су увијек први на терену и дјелују све док постоји потреба, навели су из Министарства одбране.
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Оружане снаге са својим ресурсима мјесец дана непрекидно помажу угроженом становништву на заштити њихових живота и материјалних добара од љетних пожара, додаје се у саопштењу.
(Срна)
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