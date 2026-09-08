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Огласила се водитељка коју су осудили на смрт вјешањем: "Кунем се Свемогућим Богом"

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08.09.2026 08:01

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Огласила се водитељка коју су осудили на смрт вјешањем: "Кунем се Свемогућим Богом"
Фото: Instagram / sara_khaliifa

Египатска телевизијска водитељка Сара Калифа осуђена је на смртну казну заједно са још 11 особа након што су проглашени кривима у великом случају трговине дрогом.

Кривични суд у Каиру осудио је 39-годишњу водитељку на смрт вјешањем, а њен адвокат је најавио жалбу на пресуду, пише Unilad.

Према пресуди, група је осуђена и на новчану казну од 500.000 египатских фунти, што је око 10.000 америчких долара. Тужилаштво тврди да су оптужени дјеловали као организована криминална група која је увозила сировине за производњу наркотика ради даље продаје.

Власти су извијестиле да је у једном стамбеном објекту, који је група наводно користила као складиште и лабораторију, заплијењено више од 750 килограма синтетичких дрога и материјала за њихову израду.

Они су оптужени и за посједовање ватреног оружја и муниције без дозволе. Током судског поступка изведени су докази 20 свједока, а кориштени су и снимљени разговори, фотографије и видео-снимци.

Тужилаштво је навело да су различити чланови групе били задужени за поједине фазе операције. Сара Калифа, коју на Инстаграму прати 2,5 милиона људи, позната је у јавности као водитељка криминалистичке емисије „Мишн импосибл“.

Власница је и козметичке клинике, а раније је водила забавну емисију с музичарем Хамом Биком. Током цијелог поступка одбацивала је оптужбе.

На судском рочишту прошлог септембра Калифа је негирала било какву повезаност с дрогом. Према писању државног листа „Ахбар ел Јум“, рекла је да дрогу никада није видјела све док с њом није фотографисана у канцеларијама египатске службе за сузбијање наркотика.

На снимцима који су се појавили на друштвеним мрежама чује се како од суда тражи „милост и хуманост“.

„Никада у животу нисам запалила цигарету. Кунем се Свемогућим Богом, најтежом заклетвом, да ми је нанесена неправда“, рекла је она.

Аутентичност снимака није независно потврђена. Пресуда је први пут објављена прошлог мјесеца, а службено је потврђена тек након што је египатски велики муфтија дао своје вјерско мишљење, што је обавезан корак у случајевима смртне казне.

У истом поступку још деветоро оптуженика осуђено је на доживотни затвор, док је седморо ослобођено оптужби.

Случај се одвија у вријеме док међународна заједница помно прати примјену смртне казне у Египту. Организација „Амнести интернешенел“ забиљежила је да су судови током 2025. године изрекли 492 смртне пресуде, а извршена су 23 погубљења.

У извјештају за 2025. годину „Амнести интернешенел“ изразио је забринутост због смртних казни за дјела која не укључују намјерно убиство и истакао да међународно право ограничава примјену смртне казне искључиво на најтежа кривична дјела.

(Телеграф)

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Тагови :

Египат

Дрога

водитељка

Смртна казна

Сара Калифа

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