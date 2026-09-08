Огласила се водитељка коју су осудили на смрт вјешањем: "Кунем се Свемогућим Богом"

Аутор:АТВ редакција
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Египатска телевизијска водитељка Сара Калифа осуђена је на смртну казну заједно са још 11 особа након што су проглашени кривима у великом случају трговине дрогом.
Кривични суд у Каиру осудио је 39-годишњу водитељку на смрт вјешањем, а њен адвокат је најавио жалбу на пресуду, пише Unilad.
Према пресуди, група је осуђена и на новчану казну од 500.000 египатских фунти, што је око 10.000 америчких долара. Тужилаштво тврди да су оптужени дјеловали као организована криминална група која је увозила сировине за производњу наркотика ради даље продаје.
Egyptian television presenter Sarah Khalifa has been sentenced to death by hanging in Egypt over a major drug case.— Clash Report (@clashreport) September 5, 2026
She and 11 others were convicted of forming an organized criminal gang to manufacture and traffic synthetic drugs, allegedly using imported materials.… pic.twitter.com/UydFSoHAgT
Власти су извијестиле да је у једном стамбеном објекту, који је група наводно користила као складиште и лабораторију, заплијењено више од 750 килограма синтетичких дрога и материјала за њихову израду.
Они су оптужени и за посједовање ватреног оружја и муниције без дозволе. Током судског поступка изведени су докази 20 свједока, а кориштени су и снимљени разговори, фотографије и видео-снимци.
Тужилаштво је навело да су различити чланови групе били задужени за поједине фазе операције. Сара Калифа, коју на Инстаграму прати 2,5 милиона људи, позната је у јавности као водитељка криминалистичке емисије „Мишн импосибл“.
الحكم بالإعدام بحق الإعلامية سارة خليفة في «قضية المخدرات الكبرى»، بعد اتهامها بقيادة تشكيل إجرامي يضم 28 شخصًا لتصنيع وترويج المخدرات داخل مصر.— قورجس (@gorgeous4ew) September 6, 2026
وهذا الفيديو يوثق لحظتها بعد النطق بالحكم. https://t.co/ub0AKMHCYB pic.twitter.com/j9qNx19AkU
Власница је и козметичке клинике, а раније је водила забавну емисију с музичарем Хамом Биком. Током цијелог поступка одбацивала је оптужбе.
На судском рочишту прошлог септембра Калифа је негирала било какву повезаност с дрогом. Према писању државног листа „Ахбар ел Јум“, рекла је да дрогу никада није видјела све док с њом није фотографисана у канцеларијама египатске службе за сузбијање наркотика.
На снимцима који су се појавили на друштвеним мрежама чује се како од суда тражи „милост и хуманост“.
„Никада у животу нисам запалила цигарету. Кунем се Свемогућим Богом, најтежом заклетвом, да ми је нанесена неправда“, рекла је она.
Аутентичност снимака није независно потврђена. Пресуда је први пут објављена прошлог мјесеца, а службено је потврђена тек након што је египатски велики муфтија дао своје вјерско мишљење, што је обавезан корак у случајевима смртне казне.
У истом поступку још деветоро оптуженика осуђено је на доживотни затвор, док је седморо ослобођено оптужби.
Случај се одвија у вријеме док међународна заједница помно прати примјену смртне казне у Египту. Организација „Амнести интернешенел“ забиљежила је да су судови током 2025. године изрекли 492 смртне пресуде, а извршена су 23 погубљења.
У извјештају за 2025. годину „Амнести интернешенел“ изразио је забринутост због смртних казни за дјела која не укључују намјерно убиство и истакао да међународно право ограничава примјену смртне казне искључиво на најтежа кривична дјела.
(Телеграф)
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