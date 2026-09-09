Бањалучанин дрогиран изазвао саобраћајку, сувозач тешко повријеђен

Аутор:АТВ редакција
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Бањалучанин Д.Ш. је ухапшен у Новом Граду након што је под утицајем дроге изазвао саобраћајну незгоду у којој је тешко повријеђен сувозач.
"Полицијски службеници Полицијске управе Приједор су лишили слободе возача Д.Ш. из Бања Луке, који је око 08,40 часова у Новом Граду проузроковао саобраћајну незгоду управљајући возилом под утицајем опојних дрога.
Увиђајем на лицу мјеста утврђено је да је у незгоди као сувозач учествовало лице М.Ч. из Бања Луке, које је у незгоди задобило тешке тјелесне повреде", наводе из ПУ Приједор.
У току је рад на комплетирању предмета након чега ће се Окружном јавном тужилаштву Приједор против осумњиченог Д.Ш. доставити извјештај о почињеном кривичном дјелу „Угрожавање јавног саобраћаја“.
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