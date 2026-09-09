На подручју Гацка три пожара, ситуација под контролом

Аутор:АТВ редакција
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На подручју Гацка активна су три пожара, а ситуација је за сада под контролом ватрогасаца, изјавио је Срни командир гатачких ватрогасаца Жарко Рудовић.
"На терену у селу Церница, гдје је ватра у близини неколико кућа, налази се пет возила и 12 ватрогасаца, који ситуацију држе под контролом и ради се заштитни појас око кућа", навео је Рудовић.
Гатачки ватрогасци су на терену и код магистралног пута Билећа-Гацко у рејону Кобиље главе, а саобраћај за сада није угрожен и одвија се без прекида, за разлику од јуче, када су возила повремено наизмјенично пропуштана.
Он је додао да је још једна екипа ватрогасаца на терену у селу Заградци, гдје је сада стање мирно, али очекују да се пожар прошири током дана до оближњег брда.
Градови и општине
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"За сада је на пожариштима стање под контролом, али даљи развој ситуације зависиће од вјетра и чим појача брзину, онда нам направи додатне проблеме", рекао је Рудовић.
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