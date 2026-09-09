Logo

На подручју Гацка три пожара, ситуација под контролом

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
09.09.2026 12:16

Коментари:

0
У послијеподневним часовима избио је пожар траве и ниског растиња у селу Сливља, на подручју Гацка, који угрожава стамбене објекте.
Фото: ATV

На подручју Гацка активна су три пожара, а ситуација је за сада под контролом ватрогасаца, изјавио је Срни командир гатачких ватрогасаца Жарко Рудовић.

"На терену у селу Церница, гдје је ватра у близини неколико кућа, налази се пет возила и 12 ватрогасаца, који ситуацију држе под контролом и ради се заштитни појас око кућа", навео је Рудовић.

Гатачки ватрогасци су на терену и код магистралног пута Билећа-Гацко у рејону Кобиље главе, а саобраћај за сада није угрожен и одвија се без прекида, за разлику од јуче, када су возила повремено наизмјенично пропуштана.

Он је додао да је још једна екипа ватрогасаца на терену у селу Заградци, гдје је сада стање мирно, али очекују да се пожар прошири током дана до оближњег брда.

Пожар код Гацка

Градови и општине

Опрез због пожара на магистралном путу Гацко Билећа

"За сада је на пожариштима стање под контролом, али даљи развој ситуације зависиће од вјетра и чим појача брзину, онда нам направи додатне проблеме", рекао је Рудовић.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

пожар

Гацко

Гацко пожар

Ватрогасци

Коментари (0)

Прочитајте више

Возачи возе своје двоточкаше на путу усред измаглице од шумских пожара у Палембангу, Јужна Суматра, Индонезија, сриједа, 9. септембар 2026.

Свијет

Због шумских пожара, школе прелазе на онлајн наставу

1 ч

0
Ватрогасци се боре са шумским пожаром у близини Благона током пожара на југозападу Француске, 29. јула 2026. године.

Свијет

Пољак осуђен на осам мјесеци затвора због изазивања пожара

4 ч

0
Драматично у Пискавици: Пожар пријети кућама и цркви, изгорјело неколико објеката

Бања Лука

Драматично у Пискавици: Пожар пријети кућама и цркви, изгорјело неколико објеката

4 ч

0
Туристкињу у Пули упозорила на пожар, њен потез ју је шокирао

Регион

Туристкињу у Пули упозорила на пожар, њен потез ју је шокирао

14 ч

0

Више из рубрике

Земина Шакановић

Градови и општине

Туга: Преминула 23-годишња мајка двоје дјеце

15 ч

0
пожар ватра ватрогасци стан бака деда унуци

Градови и општине

Гори Липа, неприступачан терен отежава гашење

15 ч

0
Загађен ваздух у Требињу.

Градови и општине

Херцеговци се гуше у диму, ваздух загађен

17 ч

0
Пожар код Гацка

Градови и општине

Опрез због пожара на магистралном путу Гацко Билећа

22 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

13

19

Гради се зид дрвећа од 8.000 километара: Раздвојиће континент и бити на граници са једном од највећих пустиња свијета

13

18

Нестао кенгур у Њемачкој

13

08

Рајанер изгубио три милиона фунти због прекида летова

12

54

Свечана академија у Станарима, присуствују Минић и Стевандић

12

51

Супруг убио жену васпитачицу у вртићу

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима