Туга: Преминула 23-годишња мајка двоје дјеце

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
У Великој Кладуши је у уторак, 8. септембра преминула 23-годишња Земина Шакановић.
Сахрана ће бити обављена у сриједу, 9. септембра, на локалном гробљу, а испраћај испред породичне куће у Рајновцу планиран у 17 сати.
Од Земине се опростили и бројни пријатељи и познаници, присјећајући је се емотивним ријечима.
Србија
Најављен реципроцитет: Вучић се огласио о потезу Конаковића
"Драга моја, не могу вјеровати да те више нема. Твојој дјеци пуно снаге и сабура да ову тугу преброде. Јер нико им није био као ти", наведено је у једној од опроштајних порука.
Иза Земине је остало двоје дјеце, Мелина и Емелин, преноси "Радиосарајево".
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму