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Туга: Преминула 23-годишња мајка двоје дјеце

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08.09.2026 21:54

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Земина Шакановић
Фото: Друштвене мреже

У Великој Кладуши је у уторак, 8. септембра преминула 23-годишња Земина Шакановић.

Сахрана ће бити обављена у сриједу, 9. септембра, на локалном гробљу, а испраћај испред породичне куће у Рајновцу планиран у 17 сати.

Од Земине се опростили и бројни пријатељи и познаници, присјећајући је се емотивним ријечима.

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"Драга моја, не могу вјеровати да те више нема. Твојој дјеци пуно снаге и сабура да ову тугу преброде. Јер нико им није био као ти", наведено је у једној од опроштајних порука.

Иза Земине је остало двоје дјеце, Мелина и Емелин, преноси "Радиосарајево".

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Тагови :

трагедија

Велика Кладуша

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