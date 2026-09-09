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Захарова: Западне земље само себи наносе штету

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09.09.2026 19:15

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Захарова: Западне земље само себи наносе штету
Фото: Танјуг/АП

Западне земље само наносе штету својој економији уводећи санкције Русији, оцијенила је портпарол руског Министарства спољних послова Марија Захарова.

"Изненада су донијели одлуку да су санкције против Русије једини начин за заштиту сопствене економије, индустрије и производње. Чине то из чистог очаја, јер немају другог начина или методе за конкуренцију Русији, никаквих иницијатива за сопствени развој", истакла је Захарова.

Захарова је рекла да се западне земље понашају као "покварени штампач" и настављају да доносе нове санкције против Русије из чистог очаја.

Према њеним ријечима, рат Запада санкцијама против Русије подсјећа на "духа који је побјегао из боце", преноси ТАСС.

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"То је једноставно лудило, самоуништење јер тиме не наносе штету Русији већ себи, а нас само јачају", додала је Захарова, преноси Срна.

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Тагови :

Марија Захарова

Запад

Штета

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