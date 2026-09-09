Захарова о сахрани генерала Ратка Младића: Срби немају разлог да се кају

Аутор:АТВ редакција
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Независна политика Београда не да мира Бриселу и зато ЕУ жели да изазове "општенационално кајање" међу Србима, али Срби немају због чега да се кају, поручила је портпарол руског Министарства спољних послова Марија Захарова, говорећи о реакцији Уније на сахрану генерала Ратка Младића.
На питање новинара "РТ Балкан" шта ЕУ жели да постигне притисцима у вези са сахраном генерала Ратка Младића и зашто српском народу желе да наметну осјећај колективне кривице, Захарова је одговорила да се независна политика Београда не уклапа у оквире евроатлантског режима.
"Не дају мира Бриселу. Управо због тога Запад чини све да добије од Срба, у суштини, некакво општенационално кајање. Срби немају због чега да се кају.
Али управо тако желе да савију Србе и Србију, укључујући и због трагичних догађаја времена распада Југославије, за који дио кривице припада и крвавим западним пријестоницама. Одатле толика крвожедност и људождерски однос према Ратку Младићу, недавно преминулом у зидовима затвора УН", истакла је Захарова.
Она је навела да су двоструки аршини одавно постали заштитни знак западног "поретка заснованог на правилима" и то се не показује само у непристрасном односу према Србима у догађајима деведесетих година прошлог вијека, већ и данас леже у основи политике ЕУ према Србији.
"Још један примјер је ситуација око аутономне покрајине Косово и Метохија, у ком /привремене/ власти /у Приштини/ уз прећутно одобравање ЕУ, која се позиционира као посредник у дијалогу међу Београдом и Приштином, настављају да истискују аутохтоно српско становништво, одобравају, а често и сами провоцирају насиље према Србима на Косову и Метохији, задирање у њихову имовину, чак и објекте Српске православне цркве", нагласила је Захарова.
Она је подсјетила да, упркос споразуму који је закључен још 2013. и 2015. године, уз писане гаранције Брисела за договоре Београда и Приштине, и даље није формирана Заједница српских општина, која би требало да барем минимално заштити права и законске интересе Срба који живе у тој српској покрајини.
"Тој деструктивној, апсолутно подлој политици свједочи и коментар европског комесара за проширење Марте Кос, који је дала у вези са одлуком власти да сахране Ратка Младића уз војне и државне почасти", истакла је Захарова, подсјетивши да је Марта Кос назвала генерала Младића "ратним злочинцем", а Србе оптужила за "глорификацију ратних злочинаца" и рекла да је то "у супротности са основним вриједностима и не припада ЕУ, њеним чланицама нити земљама кандидатима".
Захарова је оцијенила да је то "предиван цитат, али да није упућен на праву адресу, у Украјину.
"У Кијев, мадам, молим Вас. Тамо се ствара цијели пантеон нацистичке копилади. Тамо се поново сахрањују колаборационисти, које су проклео народ, државе и закони, а проглашени управо ратним злочинцима – и ништа.
Увјерена сам да, ако тај пантеон у Украјини буде подигнут, тамо ће да долазе у званичници ЕУ, да клече и љубе ковчеге и споменике, као што знају када им је то потребно, без обзира на историјски контекст", поручила је Захарова.
Према њеним ријечима, разбацујући се сличним изјавама, европски званичници демонстративно не примјећују одавање почасти нацистичким колаборационистима Другог свјетског рата.
Захарова је подсјетила да од Марте Кос нити било ког другог европског званичника није услиједила апсолутно никаква реакција на враћање у Кијев и свечану церемонију поновног сахрањивања оснивача и вође пронацистичке Организације украјинских националиста.
"То што кијевски режим званично прославља нацистичке сараднике у свијести европских званичника никако није у супротности са европским вриједностима? Рећи ћу вам и више од тога. То и јесу европске вриједности", поручила је она.
Она је оцијенила да такви поступци и приступи лишавају ЕУ моралног права да дискутује на ту тему.
"Они нису видјели оно најважније. Нису видјели како одају почаст онима који су убијали њихове претке на њиховој сопственој територији. Нека ћуте", закључила је Захарова.
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