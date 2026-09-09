Гради се зид дрвећа од 8.000 километара: Раздвојиће континент и бити на граници са једном од највећих пустиња свијета

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Од атлантске обале Сенегала до Џибутија на Црвеном мору, Африка реализује један од најамбициознијих еколошких пројеката који су икада покренути.
Иницијатива позната као Велики зелени зид простире се дуж приближно 8.000 километара кроз Сахел, пространо полусушно подручје које се граничи са Сахаром. Међутим, циљ пројекта далеко превазилази саму садњу дрвећа.
Њиме је планирано обнављање деградираног земљишта, сузбијање дезертификације, јачање прехрамбене сигурности, отварање милиона радних мјеста и помоћ локалним заједницама у прилагођавању климатским промјенама, преноси Мондо.
Велики зелени зид обједињује садњу дрвећа са обновом шума, пашњака, пољопривредног земљишта и мочвара, враћајући живот у један од региона свијета који су најугроженији климатским промјенама.
Афричка унија покренула је пројекат Великог зеленог зида 2007. године као дугорочну иницијативу за борбу против све озбиљнијих еколошких проблема са којима се суочава Сахел.
Овај регион протеже се читавом ширином Африке и раздваја Сахару од зеленијих савана које се налазе јужније.
Првобитна замисао била је да се формира непрекинути појас дрвећа дуг приближно 8.000 километара и широк око 15 километара.
Научници и стручњаци за заштиту природе временом су закључили да би обнављање читавих предјела било много дјелотворније од садње једног непрекинутог реда дрвећа.
Због тога је иницијатива данас усмјерена на обнову шума, пашњака, мочвара, пољопривредног земљишта и аутохтоне вегетације, у складу са условима који владају у свакој појединачној области.
Сахел се деценијама суочава са истовременим посљедицама ширења пустиња, дуготрајних суша, деградације земљишта и климатских промјена.
Милиони становника овог региона зависе од пољопривреде и сточарства. Како плодно земљиште пропада, а падавине постају све непредвидљивије, локалне заједнице суочавају се са мањим приносима, несташицом хране и сиромаштвом.
Велики зелени зид требало би да преокрене тај тренд обнављањем здравог земљишта, побољшањем задржавања воде, повећањем вегетационог покривача и подизањем продуктивности пољопривредних површина.
Очекује се да ће пројекат допринијети и очувању биолошке разноврсности, као и смањењу притиска због којег су многи људи приморани да напусте своје домове у потрази за бољим животним приликама.
Упркос називу, Велики зелени зид није један непрекинути низ стабала који се пружа преко афричког континента.
Ријеч је о великом броју пројеката обнове природе који су прилагођени локалним екосистемима. У појединим областима саде се аутохтоне врсте дрвећа, док у другим пољопривредници штите вегетацију која се природно обнавља.
Пројекат обухвата и обнову пашњака, побољшање квалитета земљишта, прикупљање кишнице и увођење одрживијих начина бављења пољопривредом.
Такав прилагодљив приступ омогућава да мјере обнове одговарају локалним климатским условима, умјесто да се на сва подручја примјењује исто рјешење, пише „Тајмс оф Индија“ (Times of India).
Размјере Великог зеленог зида су огромне. Циљ иницијативе је да до 2030. године:
Иницијативу подржава више од 20 афричких држава, заједно са међународним организацијама, развојним банкама и групама за заштиту животне средине.
Иако је пред учесницима пројекта још много посла, значајан напредак остварен је у неколико земаља.
Сенегал је засадио милионе стабала и обновио велике површине деградираног земљишта, док је Етиопија кроз велике програме обнове опоравила милионе хектара.
Нигерија, Нигер и још неколико држава проширили су примјену одрживог управљања земљиштем. Према новијим процјенама, до сада је обновљено око 30 милиона хектара земљишта.
Иако је то велики резултат, стручњаци упозоравају да ће за остваривање свих циљева до 2030. године бити потребни додатно финансирање, снажнија регионална сарадња и побољшање безбједности у подручјима погођеним сукобима.
Здрави екосистеми не пружају само подршку биљном и животињском свијету.
Дрвеће и аутохтона вегетација учвршћују земљиште, смањују ерозију, доприносе обнављању подземних вода и складиште угљеник који би у супротном остао у атмосфери.
Обновљени предјели пружају станиште птицама, инсектима и другим животињама, док истовремено повећавају отпорност пољопривредних газдинстава на суше.
За локално становништво здравије земљиште најчешће значи боље приносе, поузданију испашу за стоку и веће приходе.
Велики зелени зид сматра се једном од највећих иницијатива за обнову екосистема које су икада покренуте.
Његов значај превазилази границе Африке, јер деградација земљишта и климатске промјене представљају глобалне проблеме.
Успјех у Сахелу могао би да пружи драгоцјене смјернице за обнову деградираног земљишта у другим сушним дијеловима свијета.
Иницијатива је постала и симбол могућности повезивања заштите животне средине са економским развојем, показујући да очување природе и побољшање живота становништва могу да се одвијају истовремено.
## Живи зид за будућност
За разлику од зидова који се граде да би раздвојили људе, афрички Велики зелени зид осмишљен је да поново повеже предјеле, обнови екосистеме и оснажи локалне заједнице.
Његов успјех неће бити мјерен само бројем посађених стабала, већ и здравијим земљиштем, опоравком биљног и животињског свијета, сигурнијим изворима прихода и већом отпорношћу на климатске промјене.
Док земље Сахела настављају обнову својих предјела, Велики зелени зид представља подсјетник да се неки од највећих еколошких изазова могу рјешавати само сарадњом, стрпљењем и дугорочном посвећеношћу природи.
Обнова простора дугог 8.000 километара не може бити завршена током мандата једне владе нити у једној вегетационој сезони.
Оно по чему се Велики зелени зид разликује од већине еколошких обећања јесте чињеница да радове обављају управо људи који највише зависе од њиховог успјеха. То је обично један од кључних услова да велики, спори и неопходни пројекти заиста буду завршени.
Обнављање 30 милиона хектара у једном од најзахтјевнијих предјела на свијету није мали резултат, чак ни када се упореди са коначним циљем од 100 милиона хектара.
Пред учесницима пројекта и даље је велики посао, али досадашњи резултати показују да овај приступ функционише када се обезбиједе новац, сигурност и подршка локалног становништва.
Преостало питање зато није само еколошко, већ и политичко. Обновљених 30 милиона хектара показује да земљиште може да се опорави, док ће будућност преосталих 70 милиона хектара зависити од тога да ли ће политички услови који су омогућили резултате у појединим областима бити успостављени и у остатку региона.
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