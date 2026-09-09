Минић: Закон који се односи на труднице биће усвојен у што краћем року

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Премијер Републике Српске Саво Минић изјавио је да ће Влада припремити приједлог закона који се односи на труднице који ће бити усвојен на првој радној сједници Народне скупштине Српске.
"Тај приједлог закона је добра идеја пошто ми не можемо тражити сензибилитет када је у питању приватни капитал. Влада Српске ће припремити законско рјешење, које ће бити усвојено на првој радној сједници Народне скупштине", рекао је Минић новинарима у Станарима.
Он је истакао да је Влада имала изузетно добру сарадњу са Народном скупштином и да ће то сигурно бити ријешено у што краћем року.
"Влада је у просјеку годишње доносила између 30 и 40 законских рјешења. У протеклих годину дана донијела је више од 130 законских рјешења, што значи да је постојала експедитивност и Владе и Народне скупштине", рекао је Минић.
Из СНСД-а је раније најављено да ће покренути поступак измјене закона који ће омогућити да жене запослене на одређено вријеме које у том периоду остану трудне, имају иста права као оне које су запослене на неодређено вријеме, односно да им буде омогућен наставак радног односа током трудноће и породиљског одсуства, а потом и превођење у стални радни однос.
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