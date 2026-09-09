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Откривено ко је купио имовину Саше Поповића, Сузана изнијела ствари из стана

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09.09.2026 11:17

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Откривено ко је купио имовину Саше Поповића, Сузана изнијела ствари из стана
Фото: Youtube screenshot

Неколико мјесеци након смрти Саше Поповића, његова удовица Сузана Јовановић одлучила је да прода поједине некретнине које су посједовали.

Луксузне некретнине које су биле у власништву покојног Саше Поповића и његове супруге Сузане Јовановић – два апартмана у Опатији – више нису у посједу ове породице. Како је открио њихов кум, пјевач Дејан Ћирковић Ћира, обје некретнине продате су једном купцу.

– Није истина да је Сузана била у Опатији након Сашине смрти. Оба стана која су била у власништву мог кума продата су једном човјеку из Београда. Сузана је све ствари изнијела и донијела у Београд – испричао је Дејан Ћирковић Ћира за „Ало“.

Поскупљење у Опатији и продаја јахте

Цијене некретнина у Опатији знатно су порасле, а нови власник је за апартмане издвојио значајну суму. Кум породице истиче да је одлука о продаји највјероватније донесена још док је Саша био жив.

– Цијене у Опатији су ненормалне, све је поскупјело. Што се тиче јахте, и она је на продају, али нисам сигуран да још има купца. Мислим да је одлуку о продаји апартмана донио Саша још док је био жив – шта ће Сузани толико некретнина, жена је сама – објаснио је Ћира.

У овим луксузним становима годинама су боравиле и бројне познате личности са естраде.

Ћира је открио да је син Данијел са супругом Тијаном радо одлазио у Опатију, док кћерка Александра није била љубитељ тог мјеста.

– Сузанина и Сашина кћерка није баш била љубитељ тог мјеста у Опатији гдје су имали станове, више је Данијел волио да оде и љетује са супругом – додао је породични кум и открио да он више не жели да иде у Опатију након што је Саша умро.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Саша Поповић

некретнине

продаја

Звезде Гранда

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