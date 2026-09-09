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Данас славимо Преподобног Пимена Великог: Његове ријечи крију важне животне поуке

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09.09.2026 07:13

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Црква је органски наставак оне исте заједнице (еклисије) која је рођена приликом Силаска Духа Светог, на дан Педесетнице, у Јерусалиму
Фото: pexels/Plato Terentev

Српска православна црква и њени вјерници данас прослављају дан посвећен Преподобном Пимену Великом! Преподобни Пимен Велики био је родом Мисирац и велики подвижник Мисирски.

Као дјечак посјећивао је знамените духовнике, и од њих сакупљао знање. Једном умоли Пимен старца Павла да га одведе св. Пајсију.

Видјевши га Пајсије рече Павлу: “ово ће дијете спасти многе, с њим је рука Божја”. Временом Пимен се замонаши, и привуче монаштву још двојицу браће своје.

Једном је дошла мајка да види своје синове, али Пимен је није пустио унутра него је кроз врата упитао: “да ли више желиш да нас видиш овдје или онамо у вјечности?” Мајка се удаљи радосно говорећи: “кад ћу вас сигурно видјети тамо, то не желим да вас овде видим”.

У манастиру ове тројице браће, којим је управљао најстарији брат, авва Анубије, овако су изгледале њихове обавезе: ноћу су 4 сата проводили у стварању, 4 сата у спавању и 4 сата у псалмопојању.

Дању су од јутра до подне проводили наизменично у раду и молитви: од подне до вечерње у читању, а послијеподне правили су себи вечеру, једини оброк у 24 сата, и то обично од неких зеља.

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О њиховом животу сам Пимен говори: “ми смо јели то што нам се предлагало; нико никад није рекао: дај мени нешто друго; или: ја то нећу: На тај начин ми смо провели сав живот у безмолвију и миру”. Свети Пимен је преминуо у миру, у дубокој старости негде у 5. веку.

Ово су биле неке од његових мудрости:

“Ако се будеш придржавао ћутања, онда ћеш спокој наћи свугде – ма где да живиш”.

“Ако ти је неко учинио зло, учини му добро и твоје добро ће победити злобу”.

“Плач је двојак – дјела и чува. Плачимо свом снагом пред добротом Бозијом док нам она не учини милост”.

“Учити ближњег је подједнако противречно са смирено мудреношћу, као и обличити га”.

(курир)

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Тагови :

светац

Црква

Српска православна црква

Преподобни Пимен Велики

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