Вјерује се да ово не треба радити: Данас Пренос моштију Светог Вартоломеја

Аутор:АТВ редакција
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Српска православна црква и вјерници данас, 7. септембра, обиљежавају Пренос моштију Светог апостола Вартоломеја, једног од дванаесторице Христових апостола, као и Светог апостола Тита, једног од Седамдесеторице.
Оба празника наведена су у православном календару за 25. август по старом, односно 7. септембар по новом календару.
За разлику од главног празника Светог Вартоломеја, који се обиљежава 24. јуна по новом календару, сутрашњи празник посвећен је преносу његових моштију. Због тога за 7. септембар не треба везивати народна вјеровања и забране које се често могу пронаћи на интернету уз име овог светитеља, јер се она односе на његов јунски празник.
Према црквеном предању, Свети апостол Вартоломеј мученички је страдао проповиједајући хришћанство у Јерменији. Након његове смрти, хришћани су његово тијело положили у оловни ковчег, а на мјесту гдје је био сахрањен догађала су се бројна исцјељења.
Како се због тих чудеса све више људи окретало хришћанству, противници вјере одлучили су да ковчег са његовим моштима баце у море. Према предању, заједно са њим бачена су и четири ковчега са моштима других мученика.
Ковчег са моштима Светог Вартоломеја, међутим, није потонуо. Ношен морем стигао је до Липарских острва, гдје је епископ Агатон, након тајанственог откривења, са свештенством и народом изашао на обалу да га дочека. Црквено предање биљежи да су се и тада догађала исцјељења болесних.
Мошти су положене у цркву посвећену Светом Вартоломеју и тамо су остале све до 9. вијека. Када је острву запријетила опасност, пренијете су у италијански град Беневенто. Управо сјећање на пренос његових моштију Црква прославља 7. септембра.
Сутра се обиљежава и празник Светог апостола Тита, ученика и сарадника Светог апостола Павла.
Према црквеном предању, Тит је рођен на Криту и у младости се образовао проучавајући грчку филозофију и поезију. Након што је чуо за Христа, отишао је у Јерусалим, гдје је слушао његове ријечи и био свједок његових дјела. Касније је постао један од најближих сарадника апостола Павла и убраја се међу Седамдесеторицу апостола.
За сам 7. септембар, односно празник Преноса моштију Светог Вартоломеја и Светог апостола Тита, у поузданим црквеним изворима нема посебних народних забрана попут забране рада, купања или пењања на дрвеће.
Зато се вјерницима не може приписивати правило да сутра нешто „никако не смију“ да раде. Такве тврдње припадају народним предањима која се везују за други празник Светог Вартоломеја.
Сутрашњи дан у црквеном смислу посвећен је молитвеном сјећању на двојицу апостола и њихов живот посвећен ширењу хришћанске вјере, преноси Она.
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