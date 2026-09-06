„Гвозно“ – око 160 грла, говече и од 8.000 КМ

Аутор:Биљана Стокић
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„Гвозно“ данас окупља осам задругара. Један од њих је Владимир Сарић. Сточарством се бави цијелог живота. У свом домаћинству производи млијеко, док се у задрузи бави системом крава–теле. Када се појавила идеја о удруживању, прича, није се двоумио.
„Као појединац, као пољопривредни произвођач, не може иступати на тржиште тако ефикасно као једна задруга која је сачињена од више задругара“, рекао је један од задругара Калиновик, Владимир Сарић.
И то се показало као пун погодак. „Гвозно“ је прва органска сточарска фарма у Српској и имају статус Организације за узгој. Сами производе житарице, храну за говеда. Користе стајско ђубриво са сопствене фарме.
На Гвозном пољу око 160 грла је на испаши од маја до првог снијега. Тачније до првог већег снијега, јер са првим већим снијегом стадо се сели у објекте на фарми. 28:55
„ Можда ће се неки зачудити кад им кажете да је 7.500 КМ до 8.000 КМ, а неки вјерујте уопште не питају за цијену. Имају подстицаји, има подстицај министарства пољопривреде до 40% преко капиталних инвестиција. Људи зови“, рекао је директор Задруге „Гвозно“ са потпуном одговорношћу Калиновик, Милан Велетић.
А потражња је много већа од понуде. Увијек се тражи грло више. Тако је овдје од давнина. Прва организована сточарска производња у Калиновику датира још из 19. вијека. Општина има огроман природни потенцијал, али све је мање људи који се баве пољопривредом.
„ Пољопривредна производња, поготово ако хоћемо да буде организовано и квалитетна, то искључиво могу и морају радити млађи људи и млађе породице, који морају да уложе и пуно средстава и труда и свега тога“, рекао је задругар Владимир Сарић.
Задруга „Гвозно“ показује да удруживање и те како може донијети резултате. Успјешно послују на око 254 хектара пољопривредног земљишта. На фарми, осим инжењера пољопривреде, раде још два радника. И све стижу.
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