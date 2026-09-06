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Из Херцеговине организован одлазак са више аутобуса на сахрану генералу Младићу

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06.09.2026 17:40

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У препуној сали Дома Војске Србије у Београду данас се одржава комеморација поводом смрти некадашњег команданта Главног штаба Војске Републике Српске, генерала Ратка Младића.
Фото: ATV

Више аутобуса са становницима из источне Херцеговине поћи ће у Београд на сахрану генералу Војске Републике Српске Ратку Младићу, речено је Срни у градској Борачкој организацији Требиње.

Из Требиња ће вечерас у 22.00 часа кренути један аутобус, док ће и велики број грађана ићи приватним возилима.

"Из Билеће и Гацка поћи ће један аутобус, као и по аутобус из Невесиња и Фоче", речено је у Борачкој организацији Требиње.

Прије сахране тијело генерала биће од 7.00 часова у Цркви Светог Луке на Видиковцу, гдје ће посљедњи опроштај бити до 12.00 часова.

Потом ће се колона упутити ка Топчидерском гробљу, гдје ће генерал Младић бити сахрањен уз кћерку Ану.

Генерал Ратко Младић преминуо је у притворској болници у Хагу 27. августа након што је Механизам у Хагу више пута одбио захтјеве да буде пуштен ради лијечења у Србији, преноси Срна.

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Тагови :

Херцеговина

Требиње

Србија

Сахрана Ратка Младића

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