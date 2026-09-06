Из Херцеговине организован одлазак са више аутобуса на сахрану генералу Младићу

Аутор:АТВ редакција
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Више аутобуса са становницима из источне Херцеговине поћи ће у Београд на сахрану генералу Војске Републике Српске Ратку Младићу, речено је Срни у градској Борачкој организацији Требиње.
Из Требиња ће вечерас у 22.00 часа кренути један аутобус, док ће и велики број грађана ићи приватним возилима.
"Из Билеће и Гацка поћи ће један аутобус, као и по аутобус из Невесиња и Фоче", речено је у Борачкој организацији Требиње.
Прије сахране тијело генерала биће од 7.00 часова у Цркви Светог Луке на Видиковцу, гдје ће посљедњи опроштај бити до 12.00 часова.
Потом ће се колона упутити ка Топчидерском гробљу, гдје ће генерал Младић бити сахрањен уз кћерку Ану.
Генерал Ратко Младић преминуо је у притворској болници у Хагу 27. августа након што је Механизам у Хагу више пута одбио захтјеве да буде пуштен ради лијечења у Србији, преноси Срна.
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