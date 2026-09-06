АфД убједљиво побиједила!

Аутор:АТВ редакција
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У источноњемачкој савезној покрајини Саксонија-Анхалт у 18 часова затворена су бирачка мјеста, на којима је око 1,7 милиона бирача гласало за нови сазив покрајинског парламента.
Према првим процјенама, победила је десничарска Алтернатива за Немачку (АфД) са 44,5 одсто гласова. У односу на претходне изборе, то представља раст од готово 24 процентна поена.
Са друге стране, ЦДУ је доживео велики пад и освојио свега 18,5 одсто гласова.
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Да ли је вечерас крај Њемачке какву знамо?
Излазност је процијењена на 76,5 одсто, што представља изузетно висок одзив бирача и рекордну излазност у Саксонији-Анхалт.
Ипак, важно је нагласити да је ријеч о првим процјенама и да у резултате још нису урачунати гласови бирача који су гласали поштом. Како буду пристизале нове пројекције током наредних неколико сати, биће јасније какав ће бити коначан резултат.
Алтернатива за Њемачку (АфД) осваја 39 мандата и биће убједљиво најјача странка у новом сазиву покрајинског парламента, али то јој није довољно за самостално формирање власти.
За апсолутну већину потребна су 42 посланика. Могућност коалиције са АфД-ом већ су искључили Хришћанско-демократска унија (CDU), Љевица, Социјалдемократска партија Њемачке (SPD) и Зелени, док је сарадњу одбио и Савез Сахре Вагенкнехт (Bündnis Sahra Wagenknecht — BSW), показују пројекције њемачког јавног сервиса АРД.
Изборни стручњак АРД-а Јерг Шененборн упозорио је да не треба доносити преурањене закључке.
Истакао је да и минималне промјене у пројекцијама могу промијенити однос снага, а кључно питање је да ли ће БСВ, који се тренутно налази на 5,0 одсто гласова, уопште прећи изборни праг и ући у парламент.
(Телеграф)
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