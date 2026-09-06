Logo

САД појачавају блокаду Ирана: Преусмјерена 92 трговачка брода

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
06.09.2026 17:19

Коментари:

0
Мали чамац плови поред теретних бродова и других трговачких пловила усидрених у Ормуским мореузу код Бандар Абаса у Ирану, у сриједу, 5. августа 2026. године.
Фото: Tanjug/Amirhosein Khorgooi/ISNA via AP, File

Америчка морнарица је преусмјерила више од 90 трговачких бродова од поновног успостављања поморске блокаде Ирана, саопштила је Централна команда САД.

"Закључно са 6. септембром, америчке снаге су преусмјериле 92 комерцијална брода, онеспособиле три и укрцале се на два да би осигурале стриктно провођење блокаде", наводи се у саопштењу објављеном на "Иксу".

Централна команда је раније саопштила да је америчка морнарица напала три иранска танкера за нафту, укључујући један код обале острва Харг, близу кључне иранске локације за извоз нафте.

Иранске власти су осудиле америчке нападе на иранске трговачке бродове и назвале тај потез ратним злочином, преноси Срна.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

блокада

блокада мореуза

Сједињене Америчке Државе

Иран

Харг

Коментари (0)

Више из рубрике

Учесници чекају почетак кампање АфД Саксонија-Анхалт у Магдебургу, Њемачка, у суботу 18. јула 2026.

Свијет

Да ли је вечерас крај Њемачке какву знамо?

3 ч

0
Болничар стоји у приправности са носилима у близини срушене зграде у Њу Делхију, Индија, у недјељу, 6. септембра 2026. године.

Свијет

Срушила се зграда у Њу Делхију, једна особа погинула

3 ч

0
Састанак Зеленског са америчким изасланицима Кушнером и Виткофом

Свијет

Састанак Зеленског са америчким изасланицима Кушнером и Виткофом

4 ч

0
**Стубови дима издижу се из вулкана Анак Кракатау током ерупције у Јаванском мореузу, Индонезија, у недјељу, 23. децембра 2018. године.**

Свијет

Анак Кракатау не мирује: Вулкански пепео достигао 14 километара, грађани упозорени на опасност

4 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

19

48

Обустављен саобраћај на путу Билећа – Гацко, пожар пријети објектима!

19

43

Београдски клубови побједници првог Свесрпског купа

19

38

„Гвозно“ – око 160 грла, говече и од 8.000 КМ

19

33

Саборци о смрти генерала Младића: „Трагедија за српски народ, али и поука“

19

26

Додик: Републици Српској требају снажни лидери и доказани државници

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима