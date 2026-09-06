САД појачавају блокаду Ирана: Преусмјерена 92 трговачка брода

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Америчка морнарица је преусмјерила више од 90 трговачких бродова од поновног успостављања поморске блокаде Ирана, саопштила је Централна команда САД.
"Закључно са 6. септембром, америчке снаге су преусмјериле 92 комерцијална брода, онеспособиле три и укрцале се на два да би осигурале стриктно провођење блокаде", наводи се у саопштењу објављеном на "Иксу".
Централна команда је раније саопштила да је америчка морнарица напала три иранска танкера за нафту, укључујући један код обале острва Харг, близу кључне иранске локације за извоз нафте.
Иранске власти су осудиле америчке нападе на иранске трговачке бродове и назвале тај потез ратним злочином, преноси Срна.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
3 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
4 ч0
Свијет
4 ч0
Најновије
Најчитаније
19
48
19
43
19
38
19
33
19
26
Тренутно на програму