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Анак Кракатау не мирује: Вулкански пепео достигао 14 километара, грађани упозорени на опасност

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06.09.2026 15:39

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**Стубови дима издижу се из вулкана Анак Кракатау током ерупције у Јаванском мореузу, Индонезија, у недјељу, 23. децембра 2018. године.**
Фото: Tanjug/Nurul Hidayat/Bisnis Indonesia via AP

Ситне честице вулканског пепела које се шире након ерупције вулкана Анак Кракатау у Индонезији довољно су оштре да представљају опасност за очи, изјавио је министар унутрашњих послова Индонезије Тито Карнавијан.

Он је рекао да је неопходно да грађани заштите очи наочарима или другом заштитном опремом.

Карнавијан је позвао Индонежане да заштите и своје дисајне путеве од вулканског пепела и да носе маске. Министарство здравља објавило је сличне препоруке.

У подручјима гдје се шири вулкански пепео, локалним властима је наложено да организују дистрибуцију маски и позову становнике да користе заштиту за очи.

Такође је препоручено да се ограничи вријеме проведено на отвореном ако се појача ширење пепела.

Непрекидна ерупција вулкана Анак Кракатау прати се од касних вечерњих сати 4. септембра. Праћена је тутњавом, вибрацијама и фонтанама лаве.

Према сателитским подацима, вулкански пепео се подигао на висину од око 14 километара изнад нивоа мора, преноси Срна.

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Тагови :

Анак Кракатау

Индонезија

ерупција вулкана

загађен ваздух

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