Дим са пожаришта прекрио дио Макарске ривијере

Аутор:АТВ редакција
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Велики пожар који већ два дана хара подручјем између Купреса, Томиславграда и Прозор-Раме још није стављен под контролу, а мирис паљевине и дим су се у јутарњим часовима спустили дуж дијела Макарске ривијере.
У јутарњим часовима се могао осјетити мирис паљевине, и видјети дим, док је тренутно, како кажу мјештани ситуација знатно боља и мирис паљевине више није присутан у ваздуху.
“Велики је пожар скоро био код Омиша, али није се овако димна измаглица спустила низ обалу код нас. Скоро се и не виде острва преко пута нас.” кажу мјештани у Тучепима.
Међу мјештанима не влада паника, ситуација је под контролом, а како наводе у два наврата у поподневним часовима подручје је надлијетао и канадер, који учествује у гашењу поменутог пожара.
Дим и неугодан мирис, а који су се могли осјетити у јутарњим часовима ривијером, нису уплашили ни становнике, а ни туристе, који тренутно уживају на једној од најпосјећенијих дестинација у региону.
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