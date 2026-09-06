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Дим са пожаришта прекрио дио Макарске ривијере

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06.09.2026 16:11

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Дим Макарска пожар
Фото: ATV

Велики пожар који већ два дана хара подручјем између Купреса, Томиславграда и Прозор-Раме још није стављен под контролу, а мирис паљевине и дим су се у јутарњим часовима спустили дуж дијела Макарске ривијере.

У јутарњим часовима се могао осјетити мирис паљевине, и видјети дим, док је тренутно, како кажу мјештани ситуација знатно боља и мирис паљевине више није присутан у ваздуху.

“Велики је пожар скоро био код Омиша, али није се овако димна измаглица спустила низ обалу код нас. Скоро се и не виде острва преко пута нас.” кажу мјештани у Тучепима.

Међу мјештанима не влада паника, ситуација је под контролом, а како наводе у два наврата у поподневним часовима подручје је надлијетао и канадер, који учествује у гашењу поменутог пожара.

Дим и неугодан мирис, а који су се могли осјетити у јутарњим часовима ривијером, нису уплашили ни становнике, а ни туристе, који тренутно уживају на једној од најпосјећенијих дестинација у региону.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Макарска

пожар

дим

Паљевина

канадер

гашење пожара

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