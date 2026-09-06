Logo

Тешка несрећа код Брадине: Погинуо мотоциклиста

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
06.09.2026 17:09

Коментари:

0
Тешка несрећа код Брадине: Погинуо мотоциклиста

На магистралном путу М-17, у мјесту Брадина, данас послијеподне догодила се тешка саобраћајна несрећа у којој је погинуо мотоциклиста.

Према информацијама из Оперативног центра Министарства унутрашњих послова Херцеговачко-неретванског кантона, несрећа се догодила око 14:10 сати, на дијелу магистралног пута којим се саобраћа према Сарајеву.

Након дојаве о несрећи, на мјесто догађаја упућене су полицијске екипе које обављају увиђај. Истражне радње требале би показати како је дошло до несреће, као и утврдити све околности које су претходиле трагедији.

Због увиђаја, саобраћај се на овој дионици одвија успорено, уз наизмјенично пропуштање возила. Због тога су формиране дуже колоне у правцу Сарајева.

Више информација о несрећи биће познато након завршетка увиђаја и утврђивања свих релевантних чињеница, преноси Аваз

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

погинуо мотоциклиста

Саобраћајна несрећа

Брадина

Полиција

Сарајево

Коментари (0)

Више из рубрике

Одређен притвор монструму Фахрету Хорозовићу: Пијан ударио троје дјеце, ампутиране им ноге

Хроника

Одређен притвор монструму Фахрету Хорозовићу: Пијан ударио троје дјеце, ампутиране им ноге

3 ч

0
Акција "Дементор": У Бањалуци ухапшен Ђорђе Копрена

Хроника

Акција "Дементор": У Бањалуци ухапшен Ђорђе Копрена

6 ч

0
Ротација

Хроника

Детаљи трагедије у којој је погинуло дијете (7): Малишан возио квад па се преврнуо

7 ч

0
Тукао радника на бензинској пумпи, сви стајали и гледали: Предложен притвор за младића из Требиња

Хроника

Тукао радника на бензинској пумпи, сви стајали и гледали: Предложен притвор за младића из Требиња

9 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

19

43

Београдски клубови побједници првог Свесрпског купа

19

38

„Гвозно“ – око 160 грла, говече и од 8.000 КМ

19

33

Саборци о смрти генерала Младића: „Трагедија за српски народ, али и поука“

19

26

Додик: Републици Српској требају снажни лидери и доказани државници

19

26

Дарко Младић за АТВ: Очекује се велики број људи на сахрани генерала Младића

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима