Тешка несрећа код Брадине: Погинуо мотоциклиста

Аутор:АТВ редакција
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На магистралном путу М-17, у мјесту Брадина, данас послијеподне догодила се тешка саобраћајна несрећа у којој је погинуо мотоциклиста.
Према информацијама из Оперативног центра Министарства унутрашњих послова Херцеговачко-неретванског кантона, несрећа се догодила око 14:10 сати, на дијелу магистралног пута којим се саобраћа према Сарајеву.
Након дојаве о несрећи, на мјесто догађаја упућене су полицијске екипе које обављају увиђај. Истражне радње требале би показати како је дошло до несреће, као и утврдити све околности које су претходиле трагедији.
Због увиђаја, саобраћај се на овој дионици одвија успорено, уз наизмјенично пропуштање возила. Због тога су формиране дуже колоне у правцу Сарајева.
Више информација о несрећи биће познато након завршетка увиђаја и утврђивања свих релевантних чињеница, преноси Аваз
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