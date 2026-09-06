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Порука породице слама срца: Шабан Шаулић би данас напунио 75 година

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06.09.2026 18:07

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Шабан Шаулић рођендан годишњица преминуо пјевач народна музика
Фото: YouTube/printscreen

На данашњи дан, прије тачно 75 година, у Шапцу је рођена легенда народне музике Шабан Шаулић, који је прије седам година страдао у саобраћајној несрећи у Њемачкој.

Бол због изненадног одласка славуја, како су Шабана често звали, и даље не јењава – како међу његовом породицом, тако и међу фановима који се на дан његовог рођења са сјетом и тугом присјећају пјевача.

Порука породице која топи срца

Чланови породице огласили су се на званичном профилу трагично настрадалог краља народне музике и послали дирљиву поруку:

"Данас бисмо заједно славили твој 75. јубиларни рођендан... Иако ниси са нама, сваког дана си у нашим мислима, срцима и свакој успомени. Волимо те! Срећан рођендан", поручили су Шаулићи путем званичног профила на друштвеним мрежама, у објави састављеној од низа породичних фотографија.

На Шабановом гробу у Алеји заслужних грађана на Новом гробљу у Београду стоје бијеле и плаве руже, а читава гробница прекривена је свјежим цвијећем.

Гордана Шаулић: "Најљепше је било послије три ујутру када он запјева"

Супруга трагично настрадалог пјевача, Гордана Шаулић, открила је једном приликом како су она и покојни певач прослављали све његове рођендане:

"Почело би са јутарњом кафом, ту би били пријатељи, кумови, кренуло би већ у пет поподне, па до ујутру. Сви његови рођендани имали су чар, знао је да буде добар домаћин. Прославили смо 45 година нашег брака и толико рођендана заједно. Мислим да је свима увијек било лијепо, а најљепше је било послије три ујутру када он запева", испричала је својевремено Гордана.

(Алоонлине)

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Тагови :

Шабан Шаулић

рођендан

смрт

Пјевач

породица

Саобраћајна несрећа

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