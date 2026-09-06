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Пацијент (17) из Зворника хеликоптером превезен у Бањалуку на лијечење

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06.09.2026 18:12

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МУП-а Републике Српске транспортovali 42-годишњег мушкарца, који је из УКЦ-а у Бањалуци упућен на хитно лијечење у ВМА у Београду ради извођења тромбектомије.
Фото: МУП Републике Српске

Припадници Управе за ваздухопловство Министарства унутрашњих послова Републике Српске успјешно су данас обавили ваздушни медицински транспорт 17-годишњег пацијента из Зворника у Бањалуку.

Седамнаестогодишњак је хитно превезен на даље лијечење у Универзитетски клинички центар Републике Српске због повреда које је задобио у саобраћајној незгоди, саопштено је из МУП-а, преноси Срна.

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Тагови :

МУП Републике Српске

Хеликоптерски сервис Републике Српске

Хеликоптер

пацијент

Медицински транспорт

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