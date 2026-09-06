Пацијент (17) из Зворника хеликоптером превезен у Бањалуку на лијечење

Аутор:АТВ редакција
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Припадници Управе за ваздухопловство Министарства унутрашњих послова Републике Српске успјешно су данас обавили ваздушни медицински транспорт 17-годишњег пацијента из Зворника у Бањалуку.
Седамнаестогодишњак је хитно превезен на даље лијечење у Универзитетски клинички центар Републике Српске због повреда које је задобио у саобраћајној незгоди, саопштено је из МУП-а, преноси Срна.
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