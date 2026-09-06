Logo

Поново активан пожар у селу Тули, запријетио кућама

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
06.09.2026 16:18

Коментари:

0
Тули пожар ватрогасац ватра гашење ватре
Фото: ATV

Данас се опет активирао пожар у селу Тули код Требиња, сазнаје АТВ.

Како су потврдили из ватрогасног пожар се активирао у послијеподневним часовима и запријетио кућама.

Све расположиве екипе одмах су изашле на терен и успјеле да обране куће. Како су нам рекли сада је ситуација стабилнија, јавља наша Теодора Бјелогрлић.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

село Тули

пожар

Требиње

Херцеговина

гашење пожара

ватра

Коментари (0)

Прочитајте више

Билећа пожар ватра Херцеговина

Друштво

Тешка ситуација на подручју Билеће: Надљудска борба са ватреном стихијом

56 мин

0

Више из рубрике

Билећа пожар ватра Херцеговина

Друштво

Тешка ситуација на подручју Билеће: Надљудска борба са ватреном стихијом

56 мин

0
Активно више пожара у Билећа, ватра се приближила кућама у Долушама

Друштво

Активно више пожара у Билећа, ватра се приближила кућама у Долушама

3 ч

0
И даље гори у Херцеговини, тренутно најтеже стање на подручју Билеће

Друштво

И даље гори у Херцеговини, тренутно најтеже стање на подручју Билеће

3 ч

0
Више од 60 жена обавило бесплатан превентивни кардиолошки преглед

Друштво

Више од 60 жена обавило бесплатан превентивни кардиолошки преглед

4 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

16

21

Полицијска опсада због Љуба Миловића! Специјалци упали у луксузни хотел

16

18

Поново активан пожар у селу Тули, запријетио кућама

16

18

Одређен притвор монструму Фахрету Хорозовићу: Пијан ударио троје дјеце, ампутиране им ноге

16

11

Дим са пожаришта прекрио дио Макарске ривијере

15

58

Топлотни талас створио чудовишта у Јапану: Бубашвабе ушле у домове, искорјењивање немогуће

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима