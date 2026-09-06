Поново активан пожар у селу Тули, запријетио кућама

Аутор:Теодора Бјелогрлић
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Данас се опет активирао пожар у селу Тули код Требиња, сазнаје АТВ.
Како су потврдили из ватрогасног пожар се активирао у послијеподневним часовима и запријетио кућама.
Све расположиве екипе одмах су изашле на терен и успјеле да обране куће. Како су нам рекли сада је ситуација стабилнија, јавља наша Теодора Бјелогрлић.
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