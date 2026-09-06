Тешка ситуација на подручју Билеће: Надљудска борба са ватреном стихијом

Аутор:Бојан Носовић
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На подручју општине Билећа, ватра не мирује, а неуморни ватрогасци боре се надљудским напорима да одбране терен као и куће, којима пријети ватрена стихија.
Како јавља наш Бојан Носовић, подручје Хоџића, Корита и Долуша захваћено је ватром, а пожарна линија је непрегледна.
Поред непогодних временских услова, попут вјетра, ватрогасцима гашење пожара додатно отежава изузетно неприступачан терен.
Према ријечима нашег репортера, ситуација је изузетно тешка, те су се сви, који су се данас нашли на овом подручју прихватили гашења ватре у намјери да одбране домаћинства и природу.
И даље је тешко стање на пожариштима на подручју Билеће, гдје се пожар усљед јаког сјеверног вјетра шири великом брзином, рекао је за АТВ Радомир Радмиловић командир ТВСЈ Билећа.
“Од јуче траје борба за пожаром на подручју Корита, Хоџића и Долуша,ситуација је сложена јер гори на више локација. Све расположиве екипе и возила су на терену. Велики број мјештана је заједно са њима. Бранимо имовину” рекао је Радмиловић.
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