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Билећки ватрогасци даноноћно на терену: „Кућу по кућу спасавамо“

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06.09.2026 16:51

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Ватрогасци пожар Билећа
Фото: ATV

Пожарна линија на подручју Билеће је огромна, угрожена су четири села свако мало се од ватрене стихије бране куће за АТВ каже Зоран Чукнић, шеф Цивилне заштите општине Билећа.

“Тешко је стање у ова четири села Хоџићи, Бестрице, Долуше и дио Корита. Буквално спасавамо кућу по кућу. Стање је тешко. Вечерас ће ватра запријетити селу Корита”,каже Чукнић.

Додаје да је на терену велики број мјештана и све расположиве ватрогасне снаге.

Радојица Чукнић
Радојица Чукнић
ATV

„На пожариштима је ситуација веома тешка. Од четвртка је кренуо пожар из правца Хоџића, који је захватио огроман простор и проширио се на села Престице и Долуше. Све наше расположиве снаге су трећи дан и ноћ на терену и гасе. Кућу по кућу спасавамо“, рекао је Радојица Чукнић, ватрогасац из Билеће.

Како он наводи, све ватрогасне јединице су на терену те велики број мјештана, без којих се пожар не би могао локализовати.

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Тагови :

Билећа

пожар

Ватрогасци

гашење пожара

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