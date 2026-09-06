Билећки ватрогасци даноноћно на терену: „Кућу по кућу спасавамо“

Аутор:Бојан Носовић
Коментари:0
Пожарна линија на подручју Билеће је огромна, угрожена су четири села свако мало се од ватрене стихије бране куће за АТВ каже Зоран Чукнић, шеф Цивилне заштите општине Билећа.
“Тешко је стање у ова четири села Хоџићи, Бестрице, Долуше и дио Корита. Буквално спасавамо кућу по кућу. Стање је тешко. Вечерас ће ватра запријетити селу Корита”,каже Чукнић.
Додаје да је на терену велики број мјештана и све расположиве ватрогасне снаге.
„На пожариштима је ситуација веома тешка. Од четвртка је кренуо пожар из правца Хоџића, који је захватио огроман простор и проширио се на села Престице и Долуше. Све наше расположиве снаге су трећи дан и ноћ на терену и гасе. Кућу по кућу спасавамо“, рекао је Радојица Чукнић, ватрогасац из Билеће.
Како он наводи, све ватрогасне јединице су на терену те велики број мјештана, без којих се пожар не би могао локализовати.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Градови и општине
4 ч0
Градови и општине
8 ч0
Градови и општине
9 ч0
Градови и општине
10 ч0
Најновије
Најчитаније
19
43
19
38
19
33
19
26
19
26
Тренутно на програму