Санел Арслани пронађен мртав у ћелији КПЗ-а Тузла

Аутор:АТВ редакција
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У Казнено-поправном заводу (КПЗ) Тузла данас је пронађен мртав затвореник Санел Арслани, сазнају Вијести.ба.
Према доступним информацијама, Арслани је пронађен у својој ћелији. На његовом тијелу нису уочени трагови насиља, а према првим информацијама, смрт није наступила усљед повреда нанесених насилним путем.
Тачан узрок смрти биће познат након обдукције, која би требало да буде обављена сутра.
Истрагу о смрти затвореника води Тужилаштво Тузланског кантона, а биће утврђене све околности под којима је дошло до његове смрти.
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Санел Арслани био је познат полицијским и правосудним институцијама због ранијих кривичних дјела, али и више случајева бјекства.
У мају ове године за њим је организована потрага након што је, бјежећи од полиције, аутомобилом „ауди“ ударио у ограду болнице „Др фра Мато Николић“ у Новој Билој. Након саобраћајне незгоде напустио је возило и побјегао, а у потрагу су биле укључене и јединице Специјалне полиције и дронови. Тада је постојала сумња да би могао покушати да пређе на подручје Тузланског или Зеничко-добојског кантона.
Арслани се и раније доводио у везу са крађама возила и бјекствима од полиције. Тужилаштво Зеничко-добојског кантона подигло је оптужницу против њега због крађе аутомобила „фолксваген туран“ (Volkswagen Touran) у Мравићима 20. јуна 2020. године. Након што је тада побјегао украденим возилом, зауставио се код мјеста Хеце и побјегао у шуму, али је убрзо ухапшен.
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Познат је био и по случају из 2013. године, када је зеничка полиција покушала да заустави „ауди А5“ украден на подручју Сребреника. Арслани је тада ухапшен након полицијске потјере, током које је ударено полицијско возило из Бусоваче.
Још раније, 2006. године, након бјекства из затвора у Шапцу, ухваћен је у Тузли.
У фебруару 2003. године, према тадашњим наводима Управе КПЗ-а, Арслани је био један од организатора десетодневне побуне у Казнено-поправном заводу Зеница.
Све околности смрти Санела Арсланија биће познате након обдукције и окончања истраге Тужилаштва Тузланског кантона.
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