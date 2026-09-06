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Патријарх Порфирије служи опијело Ратку Младићу

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06.09.2026 16:48

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Његова светост архиепископ пећки, митрополит београдско-карловачки и патријарх српски господин Порфирије световно име Првослав Перић је 46. врховни поглавар Српске православне цркве
Фото: Таnjug/Amir Hamzagić

Патријарх српски Порфирије служиће сутра, у 12 сати, опијело генералу Ратку Младићу у цркви Светог апостола Луке на Кошутњаку.

"Српска Православна Црква обавјештава верни народ да ће опијело генералу Ратку Младићу, православном хришћанину и војнику српском, бити служено у понедјељак, 7. септембра 2026. године, у храму Светог апостола и јеванђелиста Луке на Кошутњаку са почетком у 12 часова", наведено је у саопштењу СПЦ, преноси Информер.

"Покој му души и мир свима нама", додаје се у саопштењу.

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Тагови :

Патријарх Порфирије

Ратко Младић

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