Патријарх Порфирије служи опијело Ратку Младићу

Аутор:АТВ редакција
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Патријарх српски Порфирије служиће сутра, у 12 сати, опијело генералу Ратку Младићу у цркви Светог апостола Луке на Кошутњаку.
"Српска Православна Црква обавјештава верни народ да ће опијело генералу Ратку Младићу, православном хришћанину и војнику српском, бити служено у понедјељак, 7. септембра 2026. године, у храму Светог апостола и јеванђелиста Луке на Кошутњаку са почетком у 12 часова", наведено је у саопштењу СПЦ, преноси Информер.
"Покој му души и мир свима нама", додаје се у саопштењу.
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