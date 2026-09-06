"Генерал Ратко Младић биће сахрањен уз највише војне почасти"

Аутор:АТВ редакција
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Генерал Светозар Андрић, члан тима за организацију сахране генерала Ратка Младића, изјавио је данас Срни да су припреме сахране у завршници и да ће бивши командант Војске Републике Српске бити сахрањен уз највише војне почасти.
Он је навео да ће посмртни остаци генерала Младића бити у цркви Светог Луке на Видиковцу од 7.00 до 12.00 часова, гдје ће присутни од њега моћи да се опросте у мимоходу, а да ће у 12.00 часова бити служено опијело.
Након тога ће се формирати колона и упутити ка Топчидерском гробљу, гдје ће генерал Младић, по сопственој жељи, бити сахрањен поред кћерке Ане.
"По доласку на Топчидерско гробље, посмртне остатке генерала Младића пратиће почасна јединица до гробног мјеста, након чега ће услиједити почасна паљба и опроштајни говори", навео је Андрић.
Андрић је нагласио да ће бити регулисан и организовани долазак људи из Републике Српске и Србије.
На прилазима цркви Светог Луке од јутрос су постављене српске тробојке.
У Дому Војске Србије у Београду јуче је одржана комеморација генералу Младићу на којој су се од њега опростили породица, бивши саборци, пријатељи и званичници Републике Српске и Србије.
Генерал Ратко Младић преминуо је у Хагу 27. августа.
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