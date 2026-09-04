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Више пожара избило у Далмацији, најкритичније у Шибенско-книнској жупанији

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Извор:

СРНА

04.09.2026 22:42

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Пожар код Невесиња
Фото: АТВ

Више пожара избило је данас у Далмацији, а најкритичније је било у Шибенско-книнској жупанији код Перковића гдје су ватрогасцима помагала три "канадера" и два "ер трактора".

Гори и на подручју Мали Маглај-Врдово на Динари у Сплитско-далматинској жупанији, а око 19.00 часова пожар је букнуо изнад Бибиња у Задарској жупанији, преносе хрватски медији.

Из Хрватске ватрогасне заједнице су навели да временски услови погодују ширењу ватре, те грађане позвала на опрез.

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Тагови :

пожар

Хрватска

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