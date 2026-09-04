Више пожара избило у Далмацији, најкритичније у Шибенско-книнској жупанији

Извор:
СРНА
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Више пожара избило је данас у Далмацији, а најкритичније је било у Шибенско-книнској жупанији код Перковића гдје су ватрогасцима помагала три "канадера" и два "ер трактора".
Гори и на подручју Мали Маглај-Врдово на Динари у Сплитско-далматинској жупанији, а око 19.00 часова пожар је букнуо изнад Бибиња у Задарској жупанији, преносе хрватски медији.
Из Хрватске ватрогасне заједнице су навели да временски услови погодују ширењу ватре, те грађане позвала на опрез.
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