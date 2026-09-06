Начелник Билеће: „Стање је алармантно, ситуација све тежа и тежа“

Аутор:АТВ редакција
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Ситуација на подручју Билеће је све тежа како пада ноћ, а пожар који данима гори захватио је села Долуше, Корита, Хоџиће и Брестице. Саобраћај на путу Билећа–Гацко је обустављен, док су на терену све расположиве снаге.
„Стање је алармантно, како се улази у ноћ, ситуација је све тежа и тежа. Ја сам у сталном контакту и са командиром Ватрогасне јединице Билећа и са командиром цивилне заштите. Чекамо да видимо шта ће се дешавати и како одвијати. Ујутро ћемо писати и Оружаним снагама БиХ да нам уступе људство“, рекао је за АТВ Миодраг Парежанин, начелник општине Билећа.
Саобраћај на путу Билећа - Гацко је тренутно обустављен, а ватра је прешла са једне стране пута на другу, што је потврдио и начелник. У овим тренуцима, како он наводи, тешко је рећи било шта, ујутро ће бити познато више информација.
„Мјештани, Ватрогасног друштва из Билеће са свим ресурсима и средствима од оних материјалних до људских је ангажовано. Помажу и цистерне из Гацка“, рекао је Парежанин.
Тренутно су пожаром захваћена села Долуше, Корита, Хоџићи и Брестице.
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