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Ово је мотоциклиста који је погинуо данас у несрећи код Брадине

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06.09.2026 21:29

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Потврђен је идентитет мотоциклисте који је данас поподне погинуо на магистралном путу М-17 у мјесту Брадина. Погинуо је Али Дрмала.
Фото: Društvene Mreže

Потврђен је идентитет мотоциклисте који је данас поподне погинуо на магистралном путу М-17 у мјесту Брадина. Погинуо је Али Дрмала.

Несрећа се догодила око 14:10 сати, на дијелу магистралног пута којим се саобраћа према Сарајеву. Након дојаве о несрећи, на мјесто догађаја упућене су полицијске екипе ради обављања увиђаја.

Policija FBiH

Хроника

Тешка несрећа код Брадине: Погинуо мотоциклиста

Истражне радње требале би показати како је дошло до несреће, као и утврдити све околности које су претходиле трагедији.

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Тагови :

Брадина

Саобраћајна несрећа

погинуо мотоциклиста

Сарајево

Али Дрмала

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