Ово је мотоциклиста који је погинуо данас у несрећи код Брадине

Аутор:АТВ редакција
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Потврђен је идентитет мотоциклисте који је данас поподне погинуо на магистралном путу М-17 у мјесту Брадина. Погинуо је Али Дрмала.
Несрећа се догодила око 14:10 сати, на дијелу магистралног пута којим се саобраћа према Сарајеву. Након дојаве о несрећи, на мјесто догађаја упућене су полицијске екипе ради обављања увиђаја.
Хроника
Тешка несрећа код Брадине: Погинуо мотоциклиста
Истражне радње требале би показати како је дошло до несреће, као и утврдити све околности које су претходиле трагедији.
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