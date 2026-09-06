Трајна и стабилна Република Српска - јасне политике СНСД-а

Аутор:АТВ редакција
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Трајна и стабилна Република Српска, то су јасне политике СНСД-а и предсједника Милорада Додика. Доказали смо то много пута до сада, доказаћемо опет у октобру, поручују из СНСД-а.
"Ми у Добоју слиједимо те политике, увијек смо уз сваког човјека, уз своју Српску и оно што можемо данас најавити јесте убједљива побједа Саве Минића и Жељке Цвијановић", поручују из СНСД-а на Иксу.
Трајна и стабилна Република Српска, то су јасне политике СНСД-а и предсједника Милорада Додика. — СНСД (@SNSDDodik) September 6, 2026
Доказали смо то много пута до сада, доказаћемо опет у октобру.
Ми у Добоју слиједимо те политике, увијек смо уз сваког човјека, уз своју Српску и оно што можемо данас најавити… pic.twitter.com/dGa3SL5OwP
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