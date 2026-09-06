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Трајна и стабилна Република Српска - јасне политике СНСД-а

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06.09.2026 21:07

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СНСД трибина Добој избори 2026
Фото: X/SNSD

Трајна и стабилна Република Српска, то су јасне политике СНСД-а и предсједника Милорада Додика. Доказали смо то много пута до сада, доказаћемо опет у октобру, поручују из СНСД-а.

"Ми у Добоју слиједимо те политике, увијек смо уз сваког човјека, уз своју Српску и оно што можемо данас најавити јесте убједљива побједа Саве Минића и Жељке Цвијановић", поручују из СНСД-а на Иксу.

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Тагови :

Добој

СНСД

Милорад Додик

Избори 2026

Република Српска

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