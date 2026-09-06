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Додик: Републици Српској требају снажни лидери и доказани државници

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06.09.2026 19:26

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Додик: Републици Српској требају снажни лидери и доказани државници
Фото: ATV

Лидер СНСД-а Милорад Додик поручио је вечерас у Добоју да је СНСД увијек уз свој народ и Републику Српску.

Додик је на трибини ове странке у Добоју истакао да Републици Српској и српском народу треба снажан лидер, предсједник какав је Саво Минић, а не неко ко не гласа сам за себе, а очекује да неко други гласа за њега.

- Жељка Цвијановић је доказани политичар и државник која је обезбиједила статус Републици Српској, не само у Сарајеву него на глобалној сцени. Побједа је наша - нагласио је Додик.

Кандидат СНСД-а за српског члана Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић рекла је да је Добој вечерас слика Републике Српске која побјеђује, радује се својој будућности.

- Окупљени смо око Републике Српске свјесни да постоји још много изазова, али исто тако опредијељени да сви заједно, увијек уз народ и увијек уз Српску, рјешавамо проблеме и излазимо у сусрет грађанима - изјавила је Цвијановићева новинарима.

Кандидат СНСД-а за предсједника Републике Српске Саво Минић поручио је да СНСД има план, подршку народа и документ који се зове Република Српска до 2030. године.

Он је истакао да је у Добој ове године уложено 90 милиона КМ.

Минић је поручио да је ова екипа СНСД-а успјела скинути санкције и притиске Републици Српској, која је данас у никад бољем инвестиционом циклусу са повећањем свих параметара.

Кандидат СНСД-а за Представнички дом Парламентарне скупштине БиХ из Изборне јединице два Сања Вулић поручила је да су политике Милорада Додика јасне, а да су најважније стабилност и опстанак Републике Српске.

- За то смо увијек уз сваког човјека, из Републику Српску и оно што можемо данас најавити јесте убједљива побједа нашег Саве и наше Жељке - изјавила је Вулићева и истакла да ће Добој дати пет посланика из СНСД-а.

Она је истакла да је лидер ове партије Милорад Додик примјер како је лична жртва увијек вриједна ако се ради о Републици Српској.

Вечерас су у Добоју представљени кандидати СНСД-а за Народну скупштину Републике Српске из Изборне јединице пет и за Парламентарну скупштину БиХ из Изборне јединице два.

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Тагови :

Милорад Додик

Избори 2026

СНСД

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