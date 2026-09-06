Рекордан број учесника на јубиларном 10. „Бањалука купу“

Аутор:Иван Драгичевић
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Више од 600 дјечака из пет земаља у три категорије за јубиларни 10. Бањалука куп. Бројке су то којима се поносе у ОРК Бањалука, а како и не би када на њихов рачун стижу похвале са свих страна.
Играло се у три дворане и током три дана такмичења до финала су се домогли најбољи. Сви хвале конкуренцију, јер међу овим тимовима свака побједа се пише.
Домаћин је екипе учеснице кроз године навикао на стандард у организацији, а Бањалука је и овај пут била отворена за све госте.
Срца свих чланова у клубу, испунила је туга. Прерано је овај свијет напустио Ненад Бајић који је од првог дана био члан ОРК Бањалука. Након борбе са опаком болешћу, Бајић је преминуо у четвртак са навршених 39 година.
Бајић је тренерски био задужен за најмлађе рукометаше, током деценије рада ушао је у срца бројних дјечака који ће у будућности с поносом проносити знање стечено од Бајкета, како су га од миља звали.
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