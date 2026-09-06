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Рекордан број учесника на јубиларном 10. „Бањалука купу“

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06.09.2026 19:56

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Рукомет БЛ куп спорт утакмица
Фото: ATV

Више од 600 дјечака из пет земаља у три категорије за јубиларни 10. Бањалука куп. Бројке су то којима се поносе у ОРК Бањалука, а како и не би када на њихов рачун стижу похвале са свих страна.

Играло се у три дворане и током три дана такмичења до финала су се домогли најбољи. Сви хвале конкуренцију, јер међу овим тимовима свака побједа се пише.

Домаћин је екипе учеснице кроз године навикао на стандард у организацији, а Бањалука је и овај пут била отворена за све госте.

Срца свих чланова у клубу, испунила је туга. Прерано је овај свијет напустио Ненад Бајић који је од првог дана био члан ОРК Бањалука. Након борбе са опаком болешћу, Бајић је преминуо у четвртак са навршених 39 година.

Бајић је тренерски био задужен за најмлађе рукометаше, током деценије рада ушао је у срца бројних дјечака који ће у будућности с поносом проносити знање стечено од Бајкета, како су га од миља звали.

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Тагови :

рукомет

спорт

Бања Лука

Бањалука куп

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