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Минић: Добој - град људи који раде, граде и не одустају

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06.09.2026 20:42

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СНСД трибина Добој
Фото: X/Savo Minić

Добој је град људи који раде, граде и не одустају, поручује кандидат СНСД-а за предсједника Републике Српске, Саво Минић.

"Зато нам је важно да Добој настави да иде напријед. У њега смо улагали, улажемо и у наредном периоду нас чекају велики пројекти. Имамо планове и имамо снагу да их заједно реализујемо. За Добој који ће бити још снажнији, развијенији и боље мјесто за живот", поручио је Минић.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Избори 2026

СНСД

Добој

Саво Минић

Кандидатура

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