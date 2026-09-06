Минић: Добој - град људи који раде, граде и не одустају

Аутор:АТВ редакција
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Добој је град људи који раде, граде и не одустају, поручује кандидат СНСД-а за предсједника Републике Српске, Саво Минић.
"Зато нам је важно да Добој настави да иде напријед. У њега смо улагали, улажемо и у наредном периоду нас чекају велики пројекти. Имамо планове и имамо снагу да их заједно реализујемо. За Добој који ће бити још снажнији, развијенији и боље мјесто за живот", поручио је Минић.
Добој је град људи који раде, граде и не одустају.— Саво Минић (@minic_savo) September 6, 2026
Зато нам је важно да Добој настави да иде напријед. У њега смо улагали, улажемо и у наредном периоду нас чекају велики пројекти.
Имамо планове и имамо снагу да их заједно реализујемо. За Добој који ће бити још снажнији,… pic.twitter.com/rUwsWMajXG
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