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Обустављен саобраћај на путу Билећа – Гацко, пожар пријети објектима!

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06.09.2026 19:48

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пожар ватра гашење ватре
Фото: ATV

Саобраћај на магистралном путу Билећа – Гацко због пожара, у мјесту Корита тренутно је обустављен, како јавља наш репортер.

Саобраћај је обустављен, на терену су полицијски службеници, као и ватрогасци, који се боре са ватреном стихијом, која се не смирује данима уназад.

Стање је тешко, ватрогасци и сви присутни на терену надљудским напорима покушавају угасити пожар.

Пожар у овим тренуцима пријети кућама, као и другим стамбеним објектима, јавља наш Бојан Носовић.

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Тагови :

Билећа

Гацко

пожар

обустављен саобраћај

Полиција

Ватрогасци

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