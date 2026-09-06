Обустављен саобраћај на путу Билећа – Гацко, пожар пријети објектима!

Аутор:АТВ редакција
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Саобраћај на магистралном путу Билећа – Гацко због пожара, у мјесту Корита тренутно је обустављен, како јавља наш репортер.
Саобраћај је обустављен, на терену су полицијски службеници, као и ватрогасци, који се боре са ватреном стихијом, која се не смирује данима уназад.
Стање је тешко, ватрогасци и сви присутни на терену надљудским напорима покушавају угасити пожар.
Пожар у овим тренуцима пријети кућама, као и другим стамбеним објектима, јавља наш Бојан Носовић.
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